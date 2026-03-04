เปิด 100 รายชื่อ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ กกต.รับรองครบ

วันนี้(4 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กกต.มีมติรับรองผลเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง(ปาร์ตี้ลิสต์) จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2569 และจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น.วันนี้นั้น ล่าสุดมีการคาดการ สส.บัญชีรายชื่อทั้ง 100 คน ดังนี้
พรรคประชาชน 32 คน
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
นายวีระยุทธ กาญจน์ชูวัตร
นายเซีย จำปาทอง
นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
นางสาวณัฐยา บุญภักดี
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
นายรังสิมันต์ โรม
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
นายธีระ สุธีวรางกูร
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
นายกิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์
นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
นายศุภโชติ ไชยสัจ
นายประมวล สุธีจารุวัฒน
นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
นางสาวภคมน หนุนอนันต์
นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
นายปิยรัฐ จงเทพ
นางสาวรัชนก ศรีนอก
นายรอมฎอน ปันจอร์
นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
นายธีรศักดิ์ จิระตราชู
นางสาวธนพร วิจันทร์
พรรคภูมิใจไทย 19 คน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายไชยชนก ชิดชอบ
นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์
นายชลัฐ รัชกิจประการ
นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
นางสาวไตรศุลี ไตรสนณกุล
นางนันทนา สงฆ์ประชา
นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายเกรียงยศ สุดลาภา
นายธนกร วังบุญคงชนะ
นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
พรรคเพื่อไทย 16 คน
นายยศชนัน วงษ์สวัสดิ์
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นายไพโรจน์ โล่สุนทร
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
นายชูศักดิ์ ศิรินิล
นายสุทิน คลังแสง
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
นายสุชาติ ตันเจริญ
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
นายธงธรรม เวชยชัย
นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
นายอดิศร เพียงเกษ
พรรคประชาธิปัตย์ 11 คน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายชวน หลีกภัย
นายกรณ์ จาติกวณิช
นางการดี เลียวไพโรจน์
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
นายอัมพร พินะสา
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นายชขัยชนะ เดชเดโช
นายสกลธี ภัททิยกุล
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
นายอิสรา สุนทรวัฒน์
พรรคเศรษฐกิจ 3 คน
นายคริส โปตระนันทน์
นายพีรพล กนกวลัย
นางสาวอังสณา นิยมวณิชกุล
พรรคเพื่อชาติไทย 2 คน
นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล
นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย
พรรคกล้าธรรม 2 คน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 คน
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นายชัชวาลล์ คงอุดม
13 พรรคการเมือง พรรคละ 1 คน ประกอบด้วย
พรรคใหม่
นางสาว ณวินดา สวัสดิ์เดชดี
พรรคไทยทรัพย์ทวี
นายทวีทรัพย์ ตัดสมัย
พรรคประชาธิปไตยใหม่
นายสุรทิน พิจารณ์
พรรคมิติใหม่
นายปรีชา ไข่แก้ว
พรรคไทยภักดี
นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม
พรรคไทยสร้างไทย
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
พรรครวมพลังประชาชน
นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์
พรรคเสรีรวมไทย
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พรรคทางเลือกใหม่
นายราเชน ตระกูลเวียง
พรรคไทรวมพลัง
นายวศวรรธน์ พวงพรศรี
พรรคพลังประชารัฐ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
พรรครวมใจไทย
นายบุญรวี ยมจินดา
พรรคประชาชาติ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง