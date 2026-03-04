“มนพร” ตกใจข่าวนั่งรองปธ.สภาหญิง ผิดหวังได้สส.น้อยนโยบายผลงานไม่ตอบโจทย์ ยังไม่ได้คุย "เชน" นั่งรมต.

สส.นครพนม พท. รับตกใจข่าวนั่ง“รองปธ.สภาหญิง” ชี้ขึ้นอยู่กับพรรคพิจารณา ผิดหวังได้สส.น้อยนโยบายไม่ตอบโจทย์ปชช. ผลงานตอนเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ ยังไม่ได้คุย "ยศชนัน" นั่งรมต.หรือไม่
วันนี้ (4มี.ค.) นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เข้ารับหนังสือรายงานตัวก่อนให้สัมภาษณ์ว่า ขอขอบคุณชาวนครพนม ที่เลือกตนเข้ามาทำหน้าที่โดยตนจะตั้งใจและมุ่งมั่นทำงาน ส่วนพรรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับพรรค ส่วนสส.ตนก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน
เมื่อถามว่าในพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีนั้น นางมนพร กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน และพรรคอื่นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเช่นเดียวกัน เพราะอำนาจอยู่ที่กรรมการบริหารพรรค ซึ่งก็คงได้มีการพูดคุยกัน แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้น ทั้งนี้การประชุมของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาได้มีการถอดบทเรียนในภาพรวมทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และผู้ที่พลาดจากการเลือกตั้ง ซึ่งในสัปดาห์นี้หลังจากมีการรับรองสส.บัญชีรายชื่อแล้ว พรรคเพื่อไทยก็จะมีการพูดถึงในส่วนของผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และวางแนวทางนโยบายของพรรคต่อไป รวมถึงจะต้องพูดถึงปัญหาว่า ที่ผ่านมาเราหวังว่าจะได้สส.มากกว่านี้ แต่กลับได้สส.น้อยกว่าที่วางเอาไว้ จึงต้องกลับไปดูว่านโยบายที่ได้หาเสียงไว้ไม่ได้ตอบโจทย์กับประชาชน และที่ผ่านมาที่เราได้เป็นรัฐบาลมาสองปี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน วันนี้ผลคะแนนการเลือกตั้งจึงต้องถอดบทเรียนและกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยต่อไปที่จะสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนกระแสข่าวที่ว่านางมนพร จะได้เก้าอี้รองประธานสภานั้น นางมนพร กล่าวว่า หลังจากมีข่าวก็ตกใจว่ามีชื่อตนเป็นรองประธานสภา ซึ่งทางพรรคยังไม่ได้มีการพูดถึงตำแหน่งใดๆเลย ทั้งตำแหน่ง
รัฐมนตรี หรือนิติบัญญัติ โดยขณะนี้เป็นขั้นตอนการรายงานตัว สส. และเปิดสมัยการประชุม แต่ส่วนตนในฐานะที่เป็นสส. ทุกตำแหน่งที่พรรคได้มอบหมายก็จะหน้าที่ให้ดีที่สุด ทุ่มเทสุดชีวิตในการทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อถามว่าเท่าที่คุยกันศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ นางมนพรกล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ ซึ่งศ.ดร.ยศชนัน เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในวันนี้เราเป็นพรรคอันดับ 3 ซึ่งต้องเป็นเรื่องภายในพรรคที่จะต้องหารือกัน