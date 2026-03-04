ผู้สมัคร สส.สุพรรณฯ เขต 2 พรรคส้ม แจ้งความฟัน กก.ประจำหน่วย นับคะแนนคลาดเคลื่อน จี้นับใหม่ทั้งเขต

อดีตผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 ปชน.แจ้งความเอาผิด กปน.หลังนับคะแนนใหม่แล้วคาดเคลื่อนหนัก ชี้ควรนับคะแนนทั้งเขตเลือกตั้งใหม่ ก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นเรื่องให้ กกต.สุพรรณบุรีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตด้วย
วันที่ 4 มีนาคม 2569 ที่ สภ.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี นางสาวนุศรา ศรีสังข์งาม อดีตผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 23 และ 119 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 69 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จากกรณีการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้งมีความคาดเคลื่อนจากการนับคะแนนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้มีการยื่นเรื่องต่อ กกต.สุพรรณบุรี ขอให้มีการนับและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเลือกตั้ง และดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีบุคคลที่กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
นางสาวนุศราระบุว่าจากการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่ามีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น ประกอบด้วย
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีความคลาดเคลื่อนจากการพิจารณาบัตรเสีย 2 คะแนน
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคาดเคลื่อนในคะแนนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต โดยผู้สมัครจากพรรคประชาชนจากเดิมได้ 104 คะแนน นับใหม่ได้ 228 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 427 คะแนน นับใหม่ได้ 263 คะแนน
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคาดเคลื่อนในคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคประชาชนจากเดิมได้ 198 คะแนน นับใหม่ได้ 226 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 279 คะแนน นับใหม่ได้ 233 คะแนน
4) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคาดเคลื่อนในคะแนนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต โดยผู้สมัครจากพรรคประชาชนจากเดิมได้ 129 คะแนน นับใหม่ได้ 165 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 297 คะแนน นับใหม่ได้ 212 คะแนน
นางสาวนุศรากล่าวต่อไปว่าการยื่นคำร้องในวันนี้ รวมทั้งก่อนหน้านี้ที่ได้มีการยื่นเรื่องไปกับ กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อขอให้มีการนับคะแนนและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตที่ 2 ปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่าอาจมีการจูงใจนับและรวมคะแนนโดยไม่ถูกต้อง และมีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ซึ่งที่ผ่านมา กกต. ก็ได้มีการดำเนินการให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยที่ปรากฏเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผลคะแนนออกมาคือพรรคประชาชนได้คะแนนกลับคืนมาตามที่แจ้งไปเบื้องต้น ซึ่งทาง กกต. ก็รับเรื่องและระบุว่าจะดำเนินการกับ กปน. ทั้งสองหน่วยของ อ.สองพี่น้อง ต่อไป
นางสาวนุศรากล่าวต่อไปว่าสำหรับการมาแจ้งความในวันนี้ เมื่อปรากฏออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผลคะแนนมีความคาดเคลื่อนอย่างไม่ปกติ จึงต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตเลือกตั้งที่ 2 ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฏหมายต่อไป
ทั้งนี้ จากผลคะแนนที่นับใหม่ออกมาแล้วมีความผิดปกติขนาดนี้ ควรจะเป็นที่บ่งชี้ได้แล้วว่ามีการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในวงกว้าง และจากนี้หวังว่า กกต. จะพิจารณาตามเรื่องที่ตนได้ร้องไปเพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งที่ 2 ของ จ.สุพรรณบุรีต่อไป