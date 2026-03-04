“ทนายอั๋น” เปิดประเด็นเส้นเงินฮั้ว สว.โยงหลายจังหวัด สงสัย “อำนาจเจริญ” ลอบนวล งง กก.วินิจฉัยไหว้ "อนุทิน"

“ทนายอั๋น บุรีรัมย์” เปิดประเด็นคดีฮั้ว สว.ชี้เส้นเงินโยงหลายจังหวัด ตั้งคำถามทำไม “อำนาจเจริญ” ไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตภาพกรรมการวินิจฉัยไหว้ “อนุทิน” หวั่นคดีจบด้วยการสั่งไม่ฟ้อง
วันนี้ (4 มี.ค. 69) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฮั้วสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ กกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขึ้นมาพิจารณาว่า จะเห็นควรสั่งฟ้องตามความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 หรือไม่ โดยหากคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีความเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้อง คดีก็จะถือว่าสิ้นสุดลง
ส่วนคดีอั้งยี่-ซ่องโจร ที่อยู่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นั้น มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 8 คน ประกอบด้วย สว. 2 คน อดีต สส. 1 คน และอีก 5 คนเป็นผู้เกี่ยวข้องในเพจ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ปรากฏว่าอัยการได้ตีสำนวนกลับ จึงขออย่าทำสำนวนอย่างชุ่ยๆ
“ก่อนหน้านี้ผมเคยเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่า “อำนาจเจริญโมเดล” โดยมีนาง “ญ.” ซึ่งเป็นมือขวาของเจ้ใหญ่ใน จ.อำนาจเจริญ ที่กำลังจะได้ดิบได้ดีในอีกไม่กี่เดือน โอนเงินหลายแสนบาทให้กับอดีต สส.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะมีการกระจายเงินต่อไป
คำถามคือถ้าดูจากเส้นทางการเงิน เงินมาจากอำนาจเจริญ แล้วมากระจายที่สุราษฎร์ธานี เมื่อสุราษฎร์ธานีโดน ทำไมอำนาจเจริญถึงไม่โดน คำตอบอาจเป็นว่า ถ้าอำนาจเจริญโดน มันก็ใกล้บุรีรัมย์ ใกล้อ่างทอง ใกล้อุทัยธานี เพราะมีเส้นเงินไปถึง” นายภัทรพงศ์ กล่าว
นายภัทรพงศ์ ยังระบุอีกว่า อยากเห็น พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แสดงความกล้าหาญก่อนพ้นตำแหน่ง โดยออกหมายเรียกหรือหมายจับในคดี “อำนาจเจริญโมเดล” เปรียบเทียบกับกรณีอดีตผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ก่อนออกจากตำแหน่งได้เซ็นแต่งตั้งทนายความ จนนำไปสู่การส่งคดีเขากระโดงเข้าสู่กระบวนการสั่งฟ้อง
นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ ยังเปิดเผยว่า ล่าสุดทราบว่า กกต.ได้มีหนังสือสอบถาม DSI ว่าในสำนวนคดีอั้งยี่และฟอกเงิน มีการสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคหรือบุคคลของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ซึ่ง DSI ยืนยันว่าไม่มี ส่งผลให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยจัดทำข้อสรุปเพื่อปิดคดี และอาจทำให้พรรคภูมิใจไทยรอดจากคดีฮั้ว สว.
ทั้งนี้ นายภัทรพงศ์ได้เปิดภาพ ร.ต.อ.ปิยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ที่ไปยกมือไหว้และให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่สนามบินสตึก จ.บุรีรัมย์ ระหว่างเดินทางไปเปิดงานสนามเปิดฤดูกาล “MotoGP 2026” พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การมีพฤติกรรมเช่นนี้ ทั้งที่เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาคดีของนายอนุทิน และมีกระแสข่าวว่าจะได้ขึ้นเป็นอธิบดี DSI คนต่อไป อาจทำให้คดีนี้จบลงด้วยคำสั่งไม่ฟ้อง