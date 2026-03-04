ด่วน! กกต.รับรองแล้ว 100 สส.บัญชีรายชื่อ พร้อม 3 สส.เขต เหลือเขต 2 สุพรรณฯ

กกต.มีมติประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อม สส.เขตอีก 3 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขต 2 สุพรรณบุรี
เตรียมแถลง 16:00 น. วันนี้
วันนี้(4มี.ค.) มีรายงานว่าที่ประชุม กกต.มีมติอากาศรับรองผลตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน สส.แบบแบ่งเขตอีก 3 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขต 2 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่ประกาศ
โดย สส. 3 เขตเลือกตั้งประกอบด้วย จ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม
จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 พล.ต.ท.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ พรรคภูมิใจไทย
จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 นายคัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย
ส่วนที่ยังไม่ประกาศ คือ จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้ กกต.จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น.