”อนุทิน“ เงียบ! หลังสื่อถามวางตัว ”บิ๊ก ด.” นั่ง รมว.กลาโหม

นายกฯ ไม่ตอบ หลังสื่อถามกรณีข่าวสะพัดวางตัว ”บิ๊ก ด.” นั่ง รมว.กลาโหม
วันที่ 4 มี.ค.เมื่อเวลา 11.30 น.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเมพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่มีข่าวการวางตัว “บิ๊ก ด.” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช่ พลเอก อภิรัตน์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบกหรือไม่ โดยนายอนุทิน เพียงแต่ยิ้มเท่านั้น
เมื่อถามย้ำว่า ชื่อบิ๊ก “ด” ใช่ “บิ๊กโด่ง” พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน