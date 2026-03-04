"อนุทิน" เผยประสานอินเตอร์โพลล่าตัว "เบน สมิธ" แล้ว เลขา ปปง.แจงถึงไม่กลับไม่กระทบยึดทรัพย์ในศาลแพ่ง

นายกฯ บอกประสานอินเตอร์โพล ลากตัว "เบน สมิธ" กลับดำเนินคดีในไทย เป็นหน้าที่ตำรวจ พร้อมตอบสั้นๆ ทำทุกอย่างตามกฎหมาย ด้านเลขา ปปง.บอกไม่กลับประเทศ ไม่กระทบการยึดทรัพย์ในศาลแพ่ง
วันนี้ (4 มีนาคม) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เลขาธิการ ปปง.ได้รายงานว่า จะมีการตรวจสอบธุรกรรมนักการเมืองเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ ว่า ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของ เบน สมิธ ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ระบุว่า เบน สมิธ จะไม่เดินทางกลับประเทศไทย จะต้องมีการประสานตำรวจสากลเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตำรวจดำเนินการ
ด้ายนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงกรณีนายเบน สมิธ จะไม่เดินทางกลับประเทศไทย จะส่งผลต่อการยึดทรัพย์หรือไม่ ว่า ไม่ส่งผล เราดำเนินการตามมาตรฐานอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินคดีก็อยู่ในศาลแพ่ง เป็นกระบวนการของ ปปง. ผ่านสำนักงานอัยการ ซึ่งเป็นสิทธิของฝ่าย เบน สมิธ ที่จะโต้แย้งกลับมา
ส่วนหลังจากนี้จะมีการยึดทรัพย์ เบน สมิธ เพิ่มหรือไม่นั่น นายเทพสุ กล่าวว่า ขออนุญาตไม่ตอบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับการดำเนินคดีเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์และทุนเทาอย่างไรหรือไม่ นายเทพสุ กล่าวว่า นายกฯให้กำลังใจในการขับเคลื่อนงาน และนายกฯเห็นผลงานเป็นรูปธรรม ในการปราบปรามสแกมเมอร์ ยาเสพติด และคดีมูลฐานต่าง ๆ
เมื่อถามว่า ปปง.จะมีการยึดทรัพย์นักการเมืองคนอื่นที่ไม่ได้เป็นข่าวหรือไม่ นายเทพสุ กล่าวว่า ขอไม่ตอบ