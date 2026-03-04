"อนุทิน" เบรกสายตุน! เก็บน้ำมันไว้บ้านอันตราย ยันตรึงราคาแล้วอย่างน้อย 15 วัน แนะเติมปั๊ม ปตท.

นายกฯ ขอประชาชนอย่าตระหนก ขนน้ำมันเก็บไว้ที่บ้านอันตราย ให้ใช้ชีวิตปกติ ยันรัฐบาลตรึงราคาแล้วอย่างน้อย 15 วัน พร้อมคุมราคาสินค้า ป้องการเอาเปรียบ ชี้เรื่องวิตกกังวลให้เป็นหน้าที่รัฐบาล แนะปั๊มไหนขึ้นราคาให้ไปเติม ปตท.เหตุแจ้งมาแล้วไม่ขยับขึ้น หึ้มปั๊มชิงขึ้นราคาพบผิดกฎหมายต้องดำเนินการ
เมื่อเวลา 11.27 น. วันที่ 4 มี.ค.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยทันทีที่เจอสื่อมวลชน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "หลบไม่พ้นเลย" ก่อนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชาชนแห่กักตุนน้ำมัน เนื่องมาจากกังวล สถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางว่า ทางกระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งตนเองได้ให้คำยืนยันแล้วว่าในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ซึ่งเราได้ดึงราคาไว้อย่างน้อย 15 วัน ฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกักตุน ทั้งราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภค ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบของผู้บริโภคทุกชนิด
"การกักตุนน้ำมันอันตราย หากเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน อาจจะเป็นเชื้อเพลิง เป็นอะไรๆ ทั้งหลายทั้งปวง วันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องไปทำเช่นนั้น" นายกรัฐมนตรีกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งปรับขึ้นราคา นายอนุทิน กล่าวว่า ปั๊มไหนขึ้น รัฐบาลได้รับคำยืนยันจากทางการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)ซึ่งก็บอกว่าไม่ได้ปรับขึ้นราคา แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชน หากใครจะชิงขึ้นไป ซึ่งเราก็ต้องดูถ้าใครปรับราคาขึ้นแล้วผิดกฎหมาย เราก็ต้องไปดำเนินการ ซึ่งวันนี้เรามีข้อเปรียบเทียบ สมมุติปั๊มไหนขึ้นราคาไปขณะที่ปตท. บอกไม่ขึ้น ก็มาเติมน้ำมัน ปตท.ครับ
เมื่อถามว่า กรณีปั๊มเชลล์ปรับขึ้นราคา 4 บาท นายอนุทินกล่าวว่า ก็ลงมาแล้วไม่ใช่เหรอครับ ทำไมชอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาถาม ทำไมไม่บอกเค้าลดราคาลงมาแล้วเมื่อเช้านี้ ใช่หรือไม่
เมื่อถามว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรให้ประชาชนหวั่นวิตกน้อยลงเพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าพลังงานสำรองได้ถึง 60 วัน นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ทำทุกอย่าง เมื่อวานนี้ มีความกังวลเรื่องราคาสินค้า ก็ได้ออกมาตรการทั้งหลาย ทั้งการตรึงราคาน้ำมัน ก็ถือเป็นมาตรการและเป็นนโยบาย ที่กระทรวงพลังงานไปดำเนินการให้เกิดการตรึงราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภูมิภาคที่เป็นปัญหาอยู่ในตะวันออกกลาง ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงได้ เพราะเราก็มีพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นญาติเรา เวลาเกิดความเดือดร้อน เราก็เป็นห่วงได้ แต่ต้องไม่ตระหนก ส่วนเรื่องความวิตกกังวลหรือเรื่องอะไรต่างๆขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินการ ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติ
เมื่อถามว่าวันนี้จะมีการประชุมเรื่องของพลังงานหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ประชุมไปแล้วเมื่อถามว่า วันนี้จะมีการประชุมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คงเป็นการประชุม ซึ่งอาจจะเป็นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม ซึ่งตนได้มอบข้อสั่งการและมอบนโยบายไปหมดแล้วว่าต้องทำอย่างไร เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด