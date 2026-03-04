เปิดเซฟนักการเมืองหลังพ้น สส. ‘ท็อป วราวุธ’ รวย 765 ล้าน - ‘ฐิติมา ฉายแสง’ 256 ล้าน - ‘สุรเกียรติ์ เทียนทอง’ 254 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน สส.พ้นตำแหน่ง ‘วราวุธ’ รวย 765 ล้าน ที่ดิน 200 ล้าน นาฬิกา 30 เรือน ‘สุรเกียรติ์ เทียนทอง’ 254 ล้าน ภรรยาถือทองคำแท่ง 51 บาท ‘เกรียง’ รวย 102 ล้าน โค-กระบือเพียบ ‘ฐิติมา’ 256 ล้าน ส่วน‘ภราดร’ มี 29 ล้าน ‘อัศวิน’ 14 ล้าน ‘วุฒินันท์’ อดีต สส.ประชาชน 52 ล้าน ปืน 3 กระบอก
วันนี้(4 มี.ค. )สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ ดังนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ปัจจุบันพรรคภูมิใจไทย) แจ้งว่า ตนและนางสุวรรณา ศิลปอาชา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 765,381,990 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวราวุธ 497,067,166 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจคือ เงินฝาก 156,059,937 บาท ที่ดินมูลค่า 29 แปลง มูลค่ารวม 201,335,322 บาท ทั้งหมดอยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 34,718,000 บาท ในจำนวนนี้มีนาฬิกา 30 เรือน นอกจากนี้ เป็นทรัพย์สินของนางสุวรรณา 264,274,072 บาท ในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่า 101,746,300 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,404,752 บาท ไม่มีหนี้สิน
นายภราดร ปริศนานันทกุล อดีต สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 29,986,341 บาท โดยเป็นเงินฝาก 3,984,020 บาท เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 882 บาท ที่ดิน 2 แปลง ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มูลค่ารวม 2,921,289 บาท บ้านพักอาศัย ตึก 3 ชั้น ที่ อ.วิเศษชัยชาญ มูลค่า 2,875,000 บาท รถยนต์ 3 คัน มูลค่า 1,910,000 บาท และมีหนี้สิน 48,018 บาท
นายสุรเกียรติ เทียนทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แจ้งว่า ตน และน.ส.วิลันดา รัตนะพร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 254,783,638 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุรเกียรติ์ 133,037,301 บาท โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ เงินให้กู้ยืม 89,373,060 บาท โดยเป็นการให้ บจก.ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ กู้ยืม 7 สัญญา ให้นายพีรศักดิ์ จันทร์สิวานนท์ กู้ยืม 1 ล้านบาท นอกจากนี้ มีหนี้สินทั้งสิ้น 20,066,707 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ขณะที่ น.ส.วิลันดา มีทรัพย์สิน 108,438,237 บาท ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน จำนวน 4 แปลง มูลค่า 50,220,000 บาท เป็นที่ดินในเขตบางซื่อ กทม. ทองคำแท่ง น้ำหนัก 51 บาท มูลค่า 3,256,350 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 13,308,100 บาท
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 102,983,043 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นเงินฝาก 39,855,543 บาท ที่ดิน มูลค่า 54,937,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,600,000 บาท และเป็นทรัพย์สินอื่นมูลค่า 6,590,000 บาท ซึ่งเป็นโคและกระบือ จำนวน 312 ตัว (ราคาถัวเฉลี่ย)
นางฐิติมา ฉายแสง อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย แจ้งว่า ตนเอง และนายปรีชา บุณยกิดา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 256,614,512 บาท เป็นทรัพย์สินของนางฐิติมา 32,815,503 บาท ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน จำนวน 3 แปลง มูลค่ารวม 20,165,000 บาท อยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทราและปทุมธานี อาวุธปืนลูกโม่ .357 1 กระบอก หลวงพ่อโสธร เนื้อทองคำ มูลค่า 60,000 บาท ครุฑทองคำพร้อมสร้อยทองคำ 2 บาท ของ ของหลวงพ่อวราห์ มูลค่า 160,000 บาท ครุฑเงินของหลวงพ่อวราห์ 4,000 บาท รวมถึงมีเครื่องประดับสุภาพสตรีอีกหลายรายการ
ขณะที่นายปรีชา มีทรัพย์สิน 223,799,009 บาท ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน จำนวน 13 แปลง มูลค่ารวม 113,675,000 บาท อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และเพชรบูรณ์ บ้านพักที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มูลค่า 18,000,000 บาท ห้องชุดที่เขตห้วงขวาง กทม. 3,865,403 บาท นอกจากนี้ ยังมีพระเครื่องหลายรายการ อาทิ พระบูชาหลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำ, หลวงพ่อโสธรปี 2497 กรอบทอง, พระกริ่งวัดสุทัศน์, ปิดตาหลวงปู่ทิม ทองคำ, พระรอดเลี่ยมทอง, พระสมเด็จวัดระฆัง 16 องค์ มูลค่า 8,000,000 บาท, พระวัดปากน้ำรุ่น 1, พระสังกัจจายน์ ทองคำ ปี 2470
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งสถานะหย่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2554 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,813,043 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 6,793,243 บาท ที่ดิน จำนวน 6 แปลง 5,788,000 บาท อยู่ที่ จ.ชลบุรีและนครปฐม รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,500,000 บาท ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 10 บาท มูลค่า 633,500 บาท
นายวุฒินันท์ บุญชู อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน แจ้งว่า ตนเอง และนางสุนิดา บุญชู คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,589,901 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวุฒินันท์ 33,145,878 บาท ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน จำนวน 4 แปลง มูลค่ารวม 19,200,000 บาท อยู่ที่ จ.สมุทรปราการและตรัง รถยนต์ 4 คัน มูลค่ารวม 1,025,000 บาท อาวุธปืน 3 กระบอก มูลค่ารวม 535,000 บาท ขณะที่นางสุนิดา มีทรัพย์สิน 19,444,023 บาท ในจำนวนนี้มีอาวุธปืน 1 กระบอก มูลค่า 25,000 บาทแ ละมีหนี้สิน 173,726 บาท.