"สนธิญา" ยื่น กกต.สอบ “สว.นันทนา” กดดันถอนแจ้งความเข้าข่ายแทรกแซงองค์กรอิสระ ซัด "สมชัย" จำลองเลือกตั้งชักศึกเข้าบ้าน

"สนธิญา" ยื่น กกต.สอบ “สว.นันทนา” กดดันถอนแจ้งความ 6 บุคคลขัดขวางเลอกตั้งเข้าข่ายแทรกแซงองค์กรอิสระ จี้ส่งศาลร ธน.ชี้ขาดพ้นตำแหน่ง ซัด "สมชัย" จัดเลือกตั้งจำลองดึงต่างชาติสังเกตการณ์เหมือนชักศึกเข้าบ้าน เตรียมยื่นนายกฯ ค้านตั้ง “ตรีนุช” นั่งรัฐมนตรี–จ่อยื่นยุบพรรค พปชร.
วันนี้(4 มี.ค.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบ และเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็น สว.ของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185 จากกรณีให้สัมภาษณ์ว่าขอให้ กกต.ถอนแจ้งความดำเนินคดีกับ 6 บุคคลที่กระทำการขัดขวางการเลือกตั้งและถอดรหัสบัตรเลือกตั้ง
นายสนธิญา กล่าวว่า กกต.เป็นหน่วยงานอิสระเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 กำหนดห้ามมิให้สว.ใช้สถานะหรือตำแหน่งก้าวก่าย แทรกแซง การปฏิบัติราชการ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น และพรรคการเมือง หากฝ่าฝืนอาจส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งได้ ซึ่งมองว่าการที่นางนันทนา เสนอให้ กกต.ไม่ดำเนินคดีกลับกลุ่ม 6 บุคคลดังกล่าว ตนมองว่าเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ สว.เข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ซึ่งหาก กกต.ไม่ดำเนินคดีกับ 6 บุคคล กกต.ก็ต้องถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้นายสนธิญา ยังฝากไปถึงนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และคณะ ที่จะทำการจำลองการเลือกตั้ง และถอดรหัสบัตรในวันนี้ ว่า เรื่องต่างๆ ที่มีการฟ้องร้อง กกต. กำลังจะเข้าสู่ศาล ทั้งศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอาญา หรือแม้กระทั่งศาลพระภูมิ ที่บางคนบอกว่าจะไปฟ้อง การที่บอกว่าจะจัดการเลือกตั้งจำลอง และพิจารณาบัตรเลือกตั้งเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด โดยจะเชิญผู้แทนจากต่างประเทศ และบุคคลภายนอก เข้ามาสังเกตการณ์ รวมถึงบางคนที่ดูเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นถึงระดับด็อกเตอร์ เสนอว่าจะให้องค์การสหประชาชาติมาจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย ตนถามว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมามีเกือบแสนหน่วย แต่มีปัญหาเพียงไม่กี่หน่วย หน่วยอื่นเรียบร้อยดี แล้วการจะไปเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้ามาดูจะถือว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่
"อาจารย์สมชัย และคณะ เป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาโดยตลอด แต่สิ่งที่จะทำในวันนี้ เหมือนไปตัดสินแล้วว่าการเลือกตั้งมันไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่ กกต.ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว ทำไมจึงไม่รอการพิจารณาของศาลที่จะเป็นผู้ชี้ว่าสิ่งที่ กกต.ทำถูกต้องหรือไม่ แต่นายสมชัย และคณะทำแบบนี้เหมือนไปตัดสินว่าผิดไปแล้ว และคนที่พูดว่าจะให้สหประชาชาติจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย เป็นความคิดปัญญาอ่อน ไม่รู้จบด็อกเตอร์มาได้อย่างไร คนไทยทั้งประเทศคงไม่ยอมรับ คนที่เห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหาสามารถไปร้อง กกต.ต่อศาลยุติธรรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว และมีการร้องอยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องไปเชิญคนต่างประเทศเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในประเทศ ซึ่งตนไม่เห็นด้วย ถ้าการเลือกตั้งมีปัญหาขอให้มีการตัดสินตามกระบวนการที่กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ ผลออกมาอย่างไรเรายอมรับอย่างนั้น"
นายสนธิญา ยังกล่าวอีกว่า ภายในวันศุกร์นี้หรือไม่อย่างช้าในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ไม่แต่งตั้งน.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐมนตรี เนื่องจากในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และกรรมการบริหารพรรค ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรผู้สมัครเลยแม้แต่บาทเดียว และตนก็จะยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ จากเหตุดังกล่าวด้วย