'เจ้แมว' ร้องผู้ตรวจ ยื่นศาล รธน.ฟันจริยธรรม 'อนุทิน' ใช้ตำแหน่งรักษาการโยกผู้ว่า-นภอ.ทั่วไทย ส่อเตรียมการโกงเลือกตั้ง

'กุสุมาลวตี' ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ฟันจริยธรรม 'อนุทิน' ใช้ตำแหน่งรักษาการโยกผู้ว่าทั่วไทย-นภอ.นั่ง ผอ.เขตเลือกตั้ง เข้าข่ายเตรียมการโกงเลือกตั้ง กินรวบ 3 อำนาจ
วันนี้(4มี.ค.) นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท ผู้สมัคร สส. พรรคไทยก้าวหน้า ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการ รมว.มหาดไทย กรณีมีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 55 จังหวัด ปลัดจังหวัด และ แต่งตั้งนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 400 เขตการเลือกตั้ง รวมถึงการอนุญาตให้ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง เข้าข่ายเป็นการผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) และ (5) และให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
นางกุสุมาลวตี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายหลายฝ่าย รวมถึงมีการร้องกกต. เรื่องที่นายอนุทินมีการสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรักษาการ นายกฯ และรมว.มหาดไทย รวมถึงมีความพยายามที่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง ว่าเป็นการเตรียมการที่จะทุจริตการเลือกตั้ง เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ แต่หน่วยงานต่างๆก็บอกว่าไม่สามารถเอาผิดได้ สิ่งที่ทำได้คือการร้องเอาผิดด้านจริยธรรม เพราะการที่สั่งย้ายข้าราชการระดับสูง ไม่ได้มีการแจ้งต่อกกต. ตนจึงได้นำเรื่องนี้มาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะผู้ใหญ่ของผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าจะเป็นเสาหลักของบ้านเมือง รวมทั้งขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ล่าช้า ในเรื่องของการตรวจสอบประเด็น ที่ตนร้อง นายอนุทิน เกี่ยวกับรันเวย์เถื่อนและเขากระโดง
"ดิฉันเห็นตั้งแต่เลือกสวแล้ว ว่าเขาต้องการที่จะครอบครอง 3 อำนาจ เพื่อการปกครองประเทศ คืออำนาจ นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร เพราะฉะนั้นดิฉันเข้าไปร้องตรงไหนก็โดนเทหมด อย่างเรื่องโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ที่จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเยอะแยะมากมาย จะเห็นได้ว่ามีการขานคะแนน อ่านผิดพลาดจนบัตรเขย่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดว่านอกจากฮั้วสว.แล้ว ยังเป็นการโกงเลือกตั้งทั้งประเทศด้วย"