สว.สำรอง จวก 'อนุทิน' ใช้สิทธิอะไร นั่งเครื่องบินหลวง เปิดงาน MotoGP ที่เป็นของเอกชน

สว.สำรอง จวก 'อนุทิน' ใช้สิทธิอะไร นั่งเครื่องบินของกองทัพอากาศ ไปเปิดงาน MotoGP ที่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นงานของเอกชน เผยคนเอารถประจำตำแหน่งไปงานทอดกฐินยังติดคุกมาแล้ว
วันนี้(4มี.ค.) นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ผู้มีรายชื่อสำรองเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.สำรอง) กล่าวว่า ตนขอตั้งข้อสังเกต กรณีการจัดแข่งขัน MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่านายอนุทิน ชาญวีรกูร นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งใช้อภิสิทธิ์อะไรในการใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อไปเปิดงาน MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะพบมีนักการเมืองเดินมายิ้มหราลงมาจากเครื่องบินอย่างถ้วนหน้า
ทั้งนี้ ตนยังไม่ขอพูดว่านายอนุทิน เป็นรักษาการนายกฯ แต่ถือเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เครื่องบินหลวงไปงานที่กึ่งๆ ว่าเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก อย่างการแข่ง MotoGP เป็นงานเอกชนหรืองานราชการหรือไม่ ท่านจะใช้เครื่องบินได้หรือไม่ เพราะเครื่องบินกองทัพอากาศใช้ได้เฉพาะงานความมั่นคงเท่านั้น แต่การนั่งไปเที่ยวเล่น ประชาชนก็สงสัยว่าใช้ได้หรือไม่ เพราะขนาดเอารถประจำตำแหน่งไปงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่าก็ยังติดคุกติดตะรางไปแล้ว ดังนั้นจึงฝากติดตามการใช้เครื่องบินไปในงานหรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม