นายกฯ พร้อมภรรยาร่วมเวียนเทียนวัดบวรฯ เจอคำชม ‘หล่อเหมือนเด็ก’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘อนุทิน-ธนนนท์’ ร่วมเวียนเทียนวัดบวรฯ ด้าน ประชาชนชม ‘ตัวจริงหล่อเหมือนเด็กๆ เลย’

เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 3 มี.ค. ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2569

โดยนายอนุทิน สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน แบบเรียบง่าย เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับประชาชนที่มาร่วมพิธี และบางช่วงมีประชาชนขอถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทิน พร้อมเอ่ยปากชมว่า “ตัวจริงหล่อ หล่อเหมือนเด็กๆ เลย”



