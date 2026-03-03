นายกฯ พร้อมภรรยาร่วมเวียนเทียนวัดบวรฯ เจอคำชม ‘หล่อเหมือนเด็ก’

‘อนุทิน-ธนนนท์’ ร่วมเวียนเทียนวัดบวรฯ ด้าน ประชาชนชม ‘ตัวจริงหล่อเหมือนเด็กๆ เลย’
เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 3 มี.ค. ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2569
โดยนายอนุทิน สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน แบบเรียบง่าย เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับประชาชนที่มาร่วมพิธี และบางช่วงมีประชาชนขอถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทิน พร้อมเอ่ยปากชมว่า “ตัวจริงหล่อ หล่อเหมือนเด็กๆ เลย”