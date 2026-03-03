“บิ๊กเล็ก” สั่งกลาโหม-เหล่าทัพรัดเข็มขัด ทำงานที่บ้าน-ประชุมออนไลน์ ใช้คาร์พูลเดินทาง ลดภาระด้านพลังงาน

“บิ๊กเล็ก” สั่งกลาโหม-เหล่าทัพ ประหยัดพลังงาน ใช้มาตรการ Work From Home-ประชุมออนไลน์ ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง เดินทางด้วยคาร์พูล เปิดแอร์เฉพาะที่จำเป็น ชี้มาตรการนี้ไม่ใช้บังคับกับภารกิจด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย และภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลสั่งการ
วันที่ 3 มี.ค.พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล เพื่อบรรเทาภาระงบประมาณด้านพลังงานเชื้อเพลิงและประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายกำลังพล ในการเดินทางมาปฏิบัติงานประจำวัน ท้้งนี้ จากสถานการณ์โลกที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนด้านพลังงาน
โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานที่สำคัญ คือ
1. มาตรการควบคุมการใช้เชื้อเพลิง
โดยคำนึงถึงหลักความจำเป็น ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ลดจำนวนเที่ยวยานพาหนะในการขนย้าย หรือเดินทางไปราชการ โดยจัดเที่ยวรถร่วมกัน (คาร์พูล) หรือใช้ยานพาหนะขนาดเล็กที่ประหยัดเชื้อเพลิง
(2) ส่งเสริมการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) แทนการเดินทางไปประชุม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยตนเอง
(3) พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับภารกิจด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร และภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งให้ปฏิบัติตามความจำเป็นของสถานการณ์
2. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยเน้นย้ำและปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานเดิมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า และให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล และเปิดใช้งานเฉพาะในเวลาราชการ หรือเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
(2) ปิดเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความร้อนและความเย็น รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อเลิกใช้งาน หรือพ้นเวลาราชการ เว้นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีจำเป็น
(3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง
3. พิจารณาให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหน่วย (Work from Home) ตามความเหมาะสม และลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานในภาพรวม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกำลังพล
ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และต้องสามารถเรียกตัวกำลังพลเข้าปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อมีความจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ทุกมาตรการดังกล่าวของกระทรวงกลาโหม สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องประชาชนไทย และร่วมแบ่งเบาภาระด้านพลังงานของประเทศในภาพรวม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลทหาร อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม รมว.กลาโหมได้เน้นย้ำว่า แม้จะมีการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มงวด แต่จะต้องไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และทุกภารกิจของกองทัพที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล