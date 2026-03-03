เลขาฯ สภา รอ กกต.รับรอง สส.95% ขึ้นไป จึงจะเสนอนายกฯ ทูลเกล้าฯ เลือกประธาน-รองประธานสภา

เลขาฯ สภา เผย ต้องรอ กกต.รับรอง สส. 95-100% ก่อน นายกฯ ทูลเกล้าฯ เลือกประธาน-รองประธานสภา ด้าน สส.รายงานตัวแล้วล่าสุด 119 คน “วันเพ็ญ พร้อมพันธ์” บอกยังไม่ทราบบ้านใหญ่เพชรบูรณ์ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่
วันนี้ (3 มี.ค.) นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ว่า ต้องรอดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับรอง สส.ครบ 95% หรือ 100% วันไหน ซึ่งหาก กกต.ประกาศรับรองครบแล้ว ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จะประสานมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าจะให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทาง สลค.
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัว สส. ชุดที่ 27 เป็นวันที่ 6 โดยตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเงียบเหงา มี สส.เข้ารายงานตัวเพียง 4 คน คือ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส.เพชรบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นภรรยาของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ นายนพ ชีวานันท์ สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย และ นายพิษณุ พลธี สส.ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย และ นายอภินันท์ สโมสร สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวสอบถามนางวันเพ็ญ ว่า รอบนี้บ้านใหญ่เพชรบูรณ์จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ นางวันเพ็ญ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ยังไม่ทราบ ยังไม่ได้พูดคุยกัน ทำให้ตัวเลข สส.ที่เข้ารายงานตัวแล้วล่าสุด คือ 119 คน จาก 396 คน แบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทย 54 คน พรรคประชาชน 1 คน พรรคเพื่อไทย 52 คน พรรคกล้าธรรม 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคประชาชาติ 4 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน และพรรคโอกาสใหม่ 1 คน ส่วนพรรคที่ยังไม่มีสส.แบบแบ่งเขตมารายงานตัวคือ พรรคไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างไทย
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะมารายงานตัวอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้ง สส.แบบแบ่งเขตที่เหลือ และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม โดยคาดว่า ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจประกาศรับรอง สส.แบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 4 มีนาคมนี้