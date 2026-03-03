มท.เปิดชื่อ 26 แคนดิเดต ชิง 6 เก้าอี้ “ผู้ช่วยปลัดกระทรวง-รองอธิบดี” ใน 3 กรมใหญ่ ทดแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่า

มหาดไทย เปิดรายชื่อข้าราชการในสังกัด 26 แคนดิเดต ชิง 6 เก้าอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง-รองอธิบดี ใน 3 กรม ทดแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่า พบส่วนใหญ่เป็นตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกรม” ทั้ง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอเข้าสัมภาษณ์ 14 มี.ค.นี้
วันนี้ (3 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองอธิบดี ใน 3 กรม จำนวน 26 ราย จากตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่า
แยกเป็น ตําแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ราย มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายชัยวัฒก ดวงสอดศรี หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน (ทด.) 2 ราย มีผู้สมัคร 12 ราย ประกอบด้วย นายเกนุชา บุญเกิด ผู้ตรวจราชการกรม ทด. นายขจร สุระวิโรจน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทด. นายขวัญชัย อรัญเวช ผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.
นายฉลอง เผือกแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกรม ทด. นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ทด. นายทวี เป็นหะซัน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทด.
นายธนวัฒน์ พิศดารักษ์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ทด. นายรุ่งรัตน์ มานะรุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกรม ทด. ว่าที่ร้อยตรีวีรวุฒิ อ่อนแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ทด.
นายสมบัติ ลาอ่อน ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ทด. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรม ทด. นายสราวุธ ศรีสมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ทด
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) 2 ราย มีผู้สมัคร 7 ราย ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้าง ยธ. นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล ผู้ตรวจราชการกรม ยธ. นายพีรพงศ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกรม ยธ.
นายสัจจา พุกสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกรม ยธ. นางสาวสิริกุล เสียงอนันต์ ผู้ตรวจราชการกรม ยธ. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรม ยธ. และนายอนันต์ สิริพฤกษา ผู้ตรวจราชการกรม ยธ.
ท้ายสุด ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 1 ราย มีผู้สมัคร 5 ราย ประกอบด้วย นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้ตรวจราชการกรม สถ. นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราชการกรม สถ.
นายบุญประสงค์ นวลสายย์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น สถ.
นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ. และนายสุวิชชา เพิ่งไพบูลย์ ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ.
ทั้งนี้ ข้าราชการที่สมัครเข้ารับคัดเลือก จะเข้ารับการสัมภาษณ์ประเมินในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ที่กระทรวงมหาดไทย.