อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชูแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เสริมแกร่งเศรษฐกิจภูมิภาค5-8มี.ค.นี้ที่อุดรธานี

โอกาสทองของคนอยากมีธุรกิจมาถึงแล้ว! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 5-8มี.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ขน40แบรนด์ดังทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และความงามให้เลือกลงทุน พร้อมแพ็กเกจราคาพิเศษ และบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อครบวงจร
วันนี้(3มี.ค.)นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาค และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดท้องถิ่น โดยยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และความงามฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เลือกสรรแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของตนเอง และเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงกับเจ้าของแฟรนไชส์ (Business Matching) พร้อมรับโปรโมชันส่วนลด แพ็กเกจแฟรนไชส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มาร่วมออกบูธ ให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โปรโมชั่นและส่วนลดแฟรนไชส์ราคาพิเศษเฉพาะภายในงานอีกด้วย
“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ปัจจุบัน มีแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 4,149 แบรนด์ โดยเป็นแฟรนไชส์ไทย จำนวน 686 แบรนด์ และธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมทั้งสิ้น 571 แบรนด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com