กต.เผยยังไม่มีคนไทยในตะวันออกกลางได้รับผลกระทบรุนแรง แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เตรียมพร้อมอพยพ

กต.เผยยังไม่มีคนไทยในตะวันออกกลางได้รับผลกระทบรุนแรง ขณะที่นายกรัฐมนตรีประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ โพสต์ข้อความว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมของศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง (War Room) ร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารกระทรวงฯ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในภูมิภาค เพื่อรับทราบพัฒนาการและความคืบหน้าในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ
ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับผลกระทบรุนแรง โดยกระทรวงฯ จะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมเส้นทางการอพยพทั้งทางบกและอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและข้อจำกัดด้านการปิดน่านฟ้า ตลอดจนประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ยังใช้โอกาสนี้ในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดและความไม่แน่นอนสูง