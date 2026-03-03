รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 93 รูปถวายพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"สมเด็จพระพุฒาจารย์" ปธ.ฝ่ายสงฆ์ - "โสภณ" ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 93 รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผม และพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน
โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม
ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระพรหมวัชรวิมลมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎี พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา-อินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อุปสมบทได้แสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บำเพ็ญกุศลด้วยการปฏิบัติธรรม ตลอดจนศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้เข้าร่วมอุปสมบท ประกอบด้วยข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน จำนวน 93 คน คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2569 รวม 15 วัน ใน 4 สถานที่ คือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี กรุงเทพมหานคร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร และ พุทธสังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย