สนามบินดอนเมืองเปิดช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติขาออก 24 ชม.เริ่ม 5 มี.ค.นี้

สนามบินดอนเมืองเปิดช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ (ABC) ขาออกแล้ว 24 ชม. เริ่ม 5 มีนาคมนี้ ลดคิว–เพิ่มความสะดวกนักเดินทาง
วันที่ 3 มีนาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เปิดให้บริการ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control : ABC) สำหรับผู้โดยสารขาออกอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลารอคิว และยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระบบดิจิทัล
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ภายหลังการทดลองใช้งานในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองดอนเมืองมีความพร้อมเต็มรูปแบบ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และจะขยายเป็น เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย 31 เครื่องทั่วสนามบิน ภายในเดือนเมษายน 2569
เงื่อนไขการใช้ช่อง ABC
เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารควรตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ ดังนี้
• ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 120 เซนติเมตรขึ้นไป
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• ผู้ที่เพิ่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องรออย่างน้อย 14 วัน ก่อนใช้งานระบบ
• สัมภาระติดตัวหรือกระเป๋า (รวมคันชัก) ต้องมีความสูง ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
กลุ่มที่ควรใช้ช่องตรวจปกติ
• สตรีมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก
• ผู้ที่ต้องการ “ตราประทับ” ในเล่มพาสปอร์ต (การใช้ระบบ ABC จะไม่มีการประทับตรา แต่ข้อมูลการเดินทางจะถูกบันทึกในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
รองโฆษกฯ ระบุว่า การเปิดใช้ช่อง ABC เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางระหว่างประเทศ ช่วยลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้โดยสาร
“รัฐบาลมุ่งยกระดับการให้บริการด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ทันสมัย ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจมากยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดา กล่าว