"อนุทิน-สีหศักดิ์" ถกตั้งวอร์รูมจับตาสู้รบตะวันออกกลาง แนวโน้มยืดเยื้อกว่า 4 สัปดาห์ จับตาสหรัฐฯ ยกระดับความขัดแย้ง

นายกรัฐมนตรี-รมว.ต่างประเทศ ถกศูนย์ติดตามสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง ด้านอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ รายงานสถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์-จับตาสหรัฐฯ ยกระดับความขัดแย้ง
วันที่ 3 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายัง กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ ตลอดจนกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
นางอุรษา มงคลนาวิน อธิบดีกรมเอเชียใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้สถานการณ์การสู้รบล่าสุดข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ และสื่อระหว่างประเทศพบว่า ประเมินสถานการณ์น่าจะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อยกว่า 4 สัปดาห์ และมีแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาจะยกระดับความขัดความขัดแย้งขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในอิหร่าน ที่ถูกโจมตีจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงเตหะราน รวมถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงเป้าหมายทางพลเรือน
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมห้องศูนย์สถานการณ์ (war room) และเตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อชี้แจงผลการหารือและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป