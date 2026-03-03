กสม.แถลงเรียกร้องยุติปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง หยุดความรุนแรง-ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์ ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน กรณีปฏิบัติการทางทหารโจมตีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
วันนี้ (3 มี.ค.) ตามที่ปรากฏสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรณีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลปฏิบัติการทางทหารโจมตีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นเหตุให้ผู้นำสูงสุดและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งผู้นำระดับสูงในรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านหลายรายเสียชีวิต รวมถึงเด็กผู้หญิงจำนวนมากในโรงเรียนประถมศึกษาหญิง ณ กรุงเตหะราน และการตอบโต้กันของทั้งสองฝ่ายตลอดจนการประท้วงในบางประเทศนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนอีกจำนวนมาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียของทุกฝ่าย และขอประณามปฏิบัติการทางทหารที่อุกอาจ โหดร้าย และไม่เลือกเป้าหมาย อันถือเป็นการใช้อำนาจบาตรใหญ่โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด
ความขัดแย้งที่ขยายตัวครั้งนี้ มิเพียงก่อผลกระทบต่อคู่ขัดแย้งในสงคราม แต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสถานการณ์ความสงบระดับภูมิภาคและระดับโลก และกระทบสิทธิมนุษยชนของคนในหลายประเทศ โดยที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานคือการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยได้
กสม.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบ คุ้มครองพลเรือนและสถานพยาบาล และเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้โดยไม่มีอุปสรรค ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ของโลกซึ่งเคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีต และขอให้ทุกฝ่ายกลับไปใช้กลไกเจรจาทางการทูตและสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความผาสุกของพลเมืองโลกเป็นสำคัญ
สุดท้ายนี้ กสม.ขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของประชาชนชาวไทยที่พำนักและประกอบอาชีพอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยขอให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ