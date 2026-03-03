ปธ.กกต.เผยเตรียมประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อพรุ่งนี้ ไม่กังวลโดนฟ้อง ย้ำทำตามกฎหมาย

ปธ.กกต.เผยเตรียมประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อพรุ่งนี้ ไม่กังวลคนยื่นฟ้อง ย้ำทำหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนวันนี้ สส.ใหม่รับหนังสือรับรองจาก กกต. "วรายุทธ" สส.สมัยแรก ยโสธร ภท. บอกภูมิใจ ขอเดินหน้าผลักดันราคาสินค้าเกษตร ข่วยชาวยโสธร เห็นด้วยเห็นแนวทางบริหารสินค้าเกษตรของ "ศุภจี"
วันนี้ ( 3 มี.ค.) ที่สำนักงาน กกต.ในเช้าวันนี้เปิดให้ สส.ใหม่เดินทางเข้ารับหนังสือรับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คนแรกที่เดินทางมารับหนังสือรับรองเป็น สส.สมัยแรก ของพรรคภูมิใจไทย นายวรายุทธ จงอักษร สส.เขต 2 จังหวัดยโสธร โดยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า พรรคนัดหมายให้ สส.เขตไปรายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งที่บ้านอยู่ในช่วงงานขาวดำ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จึงได้เดินทางมารับหนังสือรับรองในวันนี้ ส่วนการเดินทางไปรายงานตัวก็จะดูเวลาสะดวกอีกครั้ง พร้อมระบุว่าการเป็น สส.สมัยแรก ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจ เพราะมีความตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่เนื่องจากจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดทางผ่านและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อตนมายืนอยู่ในจุดนี้ก็อยากให้บ้านของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ และสิ่งที่ต้องการผลักดันโดยมอง 2 มุมคือมองในมุมของโลก ซึ่งมีทั้งเหตุการณ์สงครามทั้งที่เกิดขึ้นที่อิหร่าน และสงครามการค้าก็เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร เช่น น้ำมันและปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นแน่นอน โดยคนที่เป็นรัฐบาลและผู้แทนราษฎรจะต้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และในเรื่องพืชผลทางการเกษตร ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ จึงต้องผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นให้ได้ หากเกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นได้ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนตัวก็เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารงานของนางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้ากษตรก่อนหน้านี้ทั้งการมองหาตลาดใหม่ๆ การปรับสมดุลระหว่างความต้องการซื้อและต้องการขายภายในประเทศ และในอนาคตอาจจะต้องมีการส่งเสริมการปลูกพันธุ์พืชหรือพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วง 100 วันแรกของการทำหน้าที่สิ่งที่ต้องการทำเพื่อชาวยโสธรคือเรื่องราคาข้าวนาปรังให้สูงขึ้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง และเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรและชาวนาด้วย
จากนั้น นายพิษณุ พลธี สส. ปทุมธานีเขต 7 และนายนพ ชีวานันท์ สส. เขต2 พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย เดินทางมารับหนังสือรับรอง
ต่อมาในเวลา 10.15 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ไปตรวจเยี่ยมพร้อมสอบถามภาพรวมการเข้ารับหนังสือรับรองของ สส. ใหม่ และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั่นๆถึงการประกาศรับรองสสแบบบัญชีรายชื่อ ว่าน่าจะสามารถรับรองได้ภายในวันพุธนี้ (4 มี.ค.) และไม่มีการขยายกรอบเวลาการเข้ารับหนังสือรับรองที่ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 มีนาคม
ส่วนที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ กกต.เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนั้นประธาน กกต.ระบุไม่มีความกังวลใจเพราะถือว่าได้ทำหน้าที่ของเราตามกฎหมาย และเป็นสิทธิของผู้ยื่นเรื่องฟ้องร้องและ กกต.ก็จะสู้คดีต่อไป ไม่มีอะไร