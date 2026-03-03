“สว.ภิญญาพัชญ์” ชี้สแกมเมอร์ยังหลอกคนไม่พัก เดือนเดียว 3 หมื่นคดี แนะหน่วยงานรัฐต้องล่าตัวคนผิดให้ได้

“สว.ภิญญาพัชญ์” ชี้สแกมเมอร์ไม่พักยก หลอกชาวบ้านเดือนเดียว 3 หมื่นคดี ทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก แนะหน่วยงานรัฐหาตัวคนทำผิดให้ได้ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน
วันนี้ (3 มี.ค. 2569) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงสถานการณ์สแกมเมอร์ล่าสุด ว่า ตอนนี้สถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีน่าเป็นห่วงมาก แม้ปัจจุบันจะอยู่ในช่วงรอยต่อทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ขบวนการมิจฉาชีพไม่ได้หยุดทำงานตามสถานการณ์การเมือง ตรงกันข้าม กลับใช้ช่องว่างนี้เร่งหลอกลวงประชาชนจนสร้างความเสียหายมหาศาล เพราะจากสถิติล่าสุดพบว่าในรอบเดือน ก.พ. มีการแจ้งความคดีออนไลน์ประมาณ 28,000 คดี โดยมีรูปแบบการหลอกลวงที่ระบาดหนักที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การหลอกซื้อสินค้าและบริการ , การหลอกลวงจ้างงานและผลประโยชน์ และการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
“สถิติเกือบ 3 หมื่นเคสในเดือนเดียว สะท้อนว่ามิจฉาชีพทำงานหนักมากในช่วงที่เรากำลังรอความชัดเจนทางการเมือง ดังนั้น เราจะปล่อยให้เป็นช่วงสุญญากาศแล้วทำงานล่าช้าไม่ได้ เพราะทุกวินาทีคือความเสียหายของชาวบ้าน มิจฉาชีพโอนเงินใช้เวลาเพียง 5 วินาที แต่ประชาชนต้องรอแจ้งความและทำสำนวนเป็นปี” สว.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
สว.ภิญญาพัชญ์ เสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินคดึ หาตัวผู้กระทำผิด ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน ตนมองว่าปัญหาสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของคนถูกหลอก แต่เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รัฐบาลรักษาการและข้าราชการประจำต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในช่วงรอยต่ออำนาจ