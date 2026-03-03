“เทพไท” จี้เปิด 10 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวมสแกมเมอร์ หลังหมายจับ "บน สมิธ" อย่าเลือกปฏิบัติ

“เทพไท” จี้เปิดชื่อ 10 นักการเมืองเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ หลังศาลออกหมายจับ “เบน สมิธ” ซัดรัฐบาลต้องเอาจริง ไม่เลือกปฏิบัติ
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองปราบปรามรวบรวมพยานหลักฐาน จนศาลอนุมัติหมายจับนายเบน สมิธ อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1155/2569 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2569 และนางสาวแคทรียา บีเวอร์ อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1156/2569 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2569 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้ร่วมกันฟอกเงิน”
นายเทพไท ระบุว่า หลังข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความเห็นจาก อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งยืนยันว่า การออกหมายจับเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีอิทธิพลใด ๆ รัฐบาลไม่เข้าข้างคนผิด หากใครกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ต้องดูชื่อหรือความคุ้นเคย
“ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีเอาจริงเอาจัง แม้ว่าผู้ต้องหาจะเคยมีความคุ้นเคยหรือเคยถ่ายรูปร่วมกันก็ตาม แต่เมื่อมีความผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย” นายเทพไทกล่าว
นายเทพไทยังตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่า มีความจริงจังเพียงใดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเครือข่ายพนันออนไลน์ โดยย้ำว่า ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เคยเปิดเผยว่ามีนักการเมืองประมาณ 10 คนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
นายเทพไทกล่าวว่า สังคมเฝ้ารอว่ารายชื่อทั้ง 10 คนมีใครบ้าง สังกัดพรรคการเมืองใด และจะมีการดำเนินคดีก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า มีนักการเมืองบางรายที่มีชื่อพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ ย้ายไปสังกัดพรรคฝ่ายรัฐบาล ซึ่งยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการปกปิดหรือช่วยเหลือกันหรือไม่
“การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบว่า 10 รายชื่อนั้นคือใครบ้าง และมีใครได้เข้ามาเป็น ส.ส.ในสภาหรือไม่” นายเทพไทกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาแถลงความคืบหน้าตามที่เคยประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และขอเรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผยรายชื่อและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
“ หากรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ รวมถึงขบวนการยาเสพติดและกลุ่มทุนสีเทาที่มีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาเหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย” นายเทพไทกล่าว