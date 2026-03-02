“พิพัฒน์" เผย สงครามทำยกเลิก 135 เที่ยวบินกระทบหมื่นราย แต่การบินไทยส้มหล่นยุโรปแห่จองบินเต็ม

รมว.คมนาคม เผย สงครามตะวันออกกลางทำยกเลิก 135 เที่ยวบิน กระทบผู้โดยสารกว่าหมื่นราย แต่ "การบินไทย" ส้มหล่น ยุโรปแห่จองบินตรงทำยอดพุ่งเต็มทุกที่นั่ง
วันนี้ (2มี.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ในช่วง 28 มีนาคม ถึง 1 มีนาคม 2569 มีเที่ยวบินทำการยกเลิก 135 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินในสุวรรณภูมิ 59 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 9,409 คน , ท่าอากาศยานดอนเมือง 2 เที่ยวบิน 285 คน , ท่าอากาศยานภูเก็ต 36 เที่ยวบิน 5.565 คน และท่าอากาศยานเชียงใหม่ 160 คน ซึ่งผู้โดยสารทุกคน ทางสายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งที่พักและอาหาร หลังจากนี้จะเร่งจัดการเพื่อเปลี่ยนเส้นทางบินให้กับผู้โดยสาร เพื่อให้เดินทางกลับประเทศของตน แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารที่อยู่ในตะวันออกกลางที่ปิดท่าอากาศยาน แล้วอยากเดินทางกลับ ก็คงต้องหาช่องทางให้ แต่ก็ต้องดูว่ามีวิธีการอย่างไร ส่วนถ้าผู้โดยสารต้องการไปประเทศอื่นก่อน ก็จะหาวิธีจัดการให้เดินทางไปได้
ส่วนเหตุการณ์วันนี้ พรุ่งนี้ ขอทำการตรวจสอบต่อไปจากผู้โดยสารที่เดินทางจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงนี้ เข้าสู่เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยคงมีน้อย พร้อมยอมรับว่ามีผลกระทบ แต่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างสำหรับเที่ยวบินที่เดินเดินทางมาจากยุโรป ซึ่งในอดีตผู้โดยสารมักจะมาแวะที่ตะวันออกกลาง อย่างเช่นดูไบ ยูเออี หรือกาตาร์ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักท่องเที่ยวจะบินตรงโดยใช้สายการบินไทย ซึ่งตรวจสอบจากการบินไทยล่าสุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ตอนนี้เต็มทุกที่นั่ง ไม่ว่าจะเดินทางจากไทยไปยุโรป หรือจากยุโรปสู่ประเทศไทย ก็ถือว่าเป็นผลดี