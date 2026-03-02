"เอกนิติ" กางแผนรับสงครามคลังคุม 5 ด้าน น้ำมันสำรองปึ้ก 60 วัน มั่นใจกระทบระยะสั้น ดึงนทท.หนีสงคราม

รมว.คลัง กางแผนรับมือศึกตะวันออกกลาง ยัน คลังคุมอยู่ 5 ด้าน ยํ้า น้ำมันสำรองปึ้ก 60 วัน มั่นใจ กระทบไทยระยะสั้น สั่งพาณิชย์คุมค่าระวางเรือ-ลุยดึง นทท.หนีสงครามเข้าไทย
วันนี้ (2มี.ค.) เมื่อเวลา 15.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุม ประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า การประชุมวันนี้ได้หารือถึงภาพรวมทุกมิติ ดูมาตราการรองรับระยะสั้น และวางกลยุทธ์โลกที่เปลี่ยนไปในระยะยาว
นายเอกนิติ กล่าวว่า ผลกระทบแบ่ฃออกเป็น 5 ช่องทาง คือ 1.พลังงาน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ เพราะปริมานนํ้ามัน 20% ของน้ำมันทั่วโลกมาจากที่ดังกล่าว ดังนั้นจะเห็นว่าราคาพลังงานสูงขึ้น แต่ที่ประเมินแล้วสูงขึ้นระยะสั้นคือประมาณ 5% เพราะตลาดมีอุปทานส่วนเกินเยอะเยอะ ดังนั้นราคาน้ำมันจึงสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการรองรับ เรามีกลไกหลายอย่าง โดยเฉพาะกองทุนน้ำมันที่สามารถดูแลผลกระทบในระยะสั้นได้ ขณะเดียวกัน ไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพออยู่ที่ 60 วัน จึงสามารถดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบหรือประชาชนได้แน่นอน และยังมีเวลาเพียงพอในการหาตลาดใหม่
2.การค้าด้านสินค้าและบริการ ซึ่งในส่วนสินค้ามีผลกระทบทางตรงไม่มาก เพราะการส่งออกสินค้าไปตะวันออกกลางไม่ถึง 4% นำเข้า 8% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมัน แต่ผลกระทบทางอ้อม เช่นค่าระวางเรือ จะกระทบการขนส่ง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบกระทรวงพาณิชย์ให้หารือกับภาคเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับในส่วนนี้
3.การท่องเที่ยว ทางตรงกระทบไม่มาก เพราะมีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเพียง 4% ไม่กระทบระยะสั้นมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็นโอกาสในการคว้าโอกาสระยะยาว ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เปลี่ยนมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย โดยจะเป็นกลยุทธ์ในระยะต่อไป
4.ตลาดทุน เมื่อเกิดสงคราม ทุกคนจะวิ่งไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่นทองคำ แต่ผลกระทบไม่มาก และวิ่งเข้าสู่สกุลเงินดอลลาร์
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ของเราขึ้นมา 17% แต่วันนี้มีการรายงานว่าลงไปประมาณ 2% เล็กน้อย ถือว่ามีเสถียรภาพมาก นอกจากนี้ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ เรามีประมาน 3 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ยังสามารถรองรับความเสี่ยงในตลาดทุนได้
5.แรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้มีการประสานกับภาคเอกชน ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นยํ้าในการดูแลคนไทยในตะวันออกกลาง
นายเอกนิติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้วางกลยุทธ์ เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ตนทำงานร่วมกับให้เอกชนและกระทรวงต่างๆ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้เราสามารถคว้าโอกาสได้ ทั้งการการลงทุน การท่องเที่ยว การแพทย์ และอาหาร