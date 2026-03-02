"สุรเดช" เศร้าสงครามตะวันออกกลาง จี้รัฐนำคนไทยกลับจนกว่าปกติ วางยุทธศาสตร์ระวังไม่เอียงฝ่ายใด

"สุรเดช" สะเทือนใจสงครามตะวันออกกลาง ทำผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตแนะรบ.เร่งนำคนไทยกลับ จนกว่าสถานการณ์ปกติ พร้อมวางยุทธศาสตร์อย่างระมัดระวัง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด ป้องกันไม่ทำให้ไทยต้องตกอยู่กลางกองเพลิง จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเดินเกมเชิงรุก หามาตรการรองรับด่วน
วันนี้ (2มี.ค.) นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ นักการเมืองอิสระและอดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงถึงขนาด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตและยังมีผู้บริหารและประชาชนเสียชีวิตอีกจำนวนมากว่า ตนมองในแง่ของมนุษยธรรม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นความโศกเศร้าของคนในประเทศและชาวมุสลิมทั้งโลก ส่วนตัวสงสารประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน ที่ต้องเสียชีวิตหรือได้รับผลกระทบโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องแบ่งแยกว่าเป็นคนศาสนาไหน ถือเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจและสะเทือนขวัญของคนทั้งโลก และสิ่งนี้ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าสงคราม ไม่ได้เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลย แต่กลับสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย และขณะนี้ประชาชนต่างอยู่กันด้วยความหวาดกลัว อยู่กันแบบไม่มีความสุข ไม่มีเสรีภาพ แล้วอย่างนี้ประชาชนจะอยู่กันอย่างไร ตนในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกเสียใจและสะเทือนใจอย่างมาก ไม่คิดว่า เหตุการณ์จะรุนแรงถึงขนาดนี้ สำหรับประเทศไทย เรามีแต่มิตรไม่มีศัตรู และเราพยายามวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด
นายสุรเดช กล่าวว่า ตนเป็นห่วงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรืออิหร่าน หรือประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง ตนอยากให้เดินทางกลับมาประเทศไทยก่อน ถึงอย่างไรก็ต้องกลับ จะมามัวรอดูสถานการณ์ว่าจะสงบหรือไม่คงไม่ได้ เพราะมีความเสี่ยงมากและสถานการณ์อาจบานปลายลุกลามไปทั่วโลก อะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เพราะต่อไปนี้แม้แต่คนอเมริกันเอง ก็คงจะเกิดความวิตกกังวลเพราะกลัวการตอบโต้กลับของอิหร่าน ซึ่งหากเป็นการตอบโต้กับประชาชนที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ไม่ใช่ตอบโต้ฐานทัพหรือทหารต่อทหาร แต่นี่มีเยาวชนและผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตด้วย
'ส่วนตัวผมเป็นห่วง ในเรื่องของคน ไทย ซึ่งทางสถานทูตต้องทำงานเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ถึงอย่างไรก็ต้องให้กลับมาก่อน แม้ว่าจะต้องบังคับกันก็ตามจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เพราะเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อน ซึ่งครอบครัวคนไทยที่มีแรงงานไปทำงานในประเทศเหล่านี้ก็คงจะวิตกกังวลเช่นกัน'
นายสุรเดช กล่าวว่า ขณะนี้คนไทย โดยเฉพาะรัฐบาลเอง ก็คงมีความกังวลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ราคาทองคำที่ผันผวนหนักตอนนี้จะทำอย่างไร และการท่องเที่ยว การค้าขาย เมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะค้าขายอย่างไร ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องทำการบ้านเชิงรุกให้หนักขึ้น เราจะมีหนทางอย่างไรที่จะขายสินค้าเกษตรของเราให้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหา เรื่องของน้ำมันทางกระทรวงพลังงาน จะแก้ปัญหาหรือมีมาตรการรองรับ อย่างไร เราจะรอสถานการณ์ไปเรื่อยๆไม่ได้จะต้องมีแผนที่จะรองรับด้วย
'ตอนนี้หลายเรื่องระดมมาที่รัฐบาลแล้ว ดังนั้นจึงอยากแนะนำว่า ไม่ว่าใครที่จะมาเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาล ตอนนี้ต้องสามัคคีกัน จะมามัวจับผิดหรือมาเล่นการเมืองกันคงไม่ได้แล้ว ทุกฝ่ายต้องออกมาช่วยกัน เพราะทุกคนคือผู้แทนและเป็นคนไทยด้วยกัน ดังนั้นทุกหน่วยงาน ต้องดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีที่สุด ทั้งนักธุรกิจและบรรดากลุ่ม SME ต่างๆ ต้องรีบวางแผนเพื่อรองรับกับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และแม้ว่าตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่เรียบร้อย แต่เรายังคงมีรัฐบาลรักษาการที่สามารถทำงานได้อยู่ ส่วนในแง่ความสัมพันธ์ ของประเทศต่างๆเราก็ต้องวางยุทธศาสตร์ของเราให้ดี ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราต้องระมัดระวังในการเดินเกมครั้งนี้'