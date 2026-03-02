“อนุทิน” อุบควบ กห.หรือ มท. รอรับรอง สส.-เลือก ปธ.สภา-นายกฯ ก่อน ชี้สัมมนา ภท.ไม่เกี่ยวตั้ง รบ.

นายกฯ ไม่ตอบ ควบ รมว.กลาโหม หรือ รมว.มหาดไทย บอก รอรับรอง สส.-เลือก ปธ.สภา- เลือกนายกฯก่อน ชี้ สัมมนา ภท.ไม่เกี่ยวตั้งรัฐบาล
วันที่ (2 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความสนใจจะมานั่งควบ รมว. กลาโหมหรือไม่ เพื่อคุมกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเองว่า ตำแหน่งนายกฯ คุมอยู่แล้ว เมื่อถามว่า ถ้าได้นั่ง รมว.กลาโหม จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นายกฯ กล่าวว่า ต่อให้ไม่ได้นั่งก็คุม รมว.กลาโหมอยู่แล้ว กำกับดูแลอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะควบ รมว.มหาดไทยเหมือนเดิมใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากัน คำตอบเดิม คือรอรับรอง สส.ให้เรียบร้อย รอเลือกประธานรัฐสภา รอเลือกนายกฯ ให้เรียบร้อย ตอนนี้จะไปพูดเรื่องตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้ ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการโปรดเกล้าฯ ไปพูดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น ไม่ใช่อำนาจของนายกฯ เพราะนายกฯ มีอำนาจเพียงทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีพระปรมาภิไธย เราจะไปพูดอะไรก่อนไม่ได้เป็นอันขาด
เมื่อถามว่า การสัมมนาพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 8 มี.ค. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะรู้เลยใช่หรือไม่ว่า พรรคไหนร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน รีบตอบสวนทันทีว่า ไม่เกี่ยวกันเลย อันนั้นเป็นการปฐมนิเทศ สส. เพราะเรามี สส.เพิ่มจาก 70 คนเป็น 192 คน เราก็ต้องมาปฐมนิเทศให้เขารู้จักกัน ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน รู้จักอุปนิสัยกัน ก็มีทั้งการพูดคุยรูปแบบวิชาการ แล้วก็จะมีคนมานำเต้นไก่ย่างถูกเผา
เมื่อถามว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประสาน นัดวันเปิดประชุมสภา เพื่อเลือกประธานสภาแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รอก่อน