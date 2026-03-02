สส.อุดรฯพรรคส้มฉายเดี่ยวรายงานตัวสส. วันนี้เพิ่มอีก 14 รวม 5 วัน 114 คน รับหนังสือรับรองแล้ว 243 สส.

สส.ใหม่ทยอยมารับหนังสือรับรองจาก กกต.แล้ว 243 คน วันที่ 3 เพิ่มมาอีก 26 คน ด้านสส.รายงานตัววันนี้ 14 คน ภท. 10 คน พท. 3 คน พรรคส้ม “สุริยา วงศ์อารีย์" สส.อุดรฯ ฉายเดี่ยวโผล่รายงานตัว รวม 5 วัน 114 คน จาก 396 คน
วันนี้ (2 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บรรยากาศการเปิดให้ สส.ใหม่เข้ารับหนังสือรับรองการเป็น สส. เป็นวันที่3 โดยตลอดทั้งวัน ยังคงมี สส. ทยอยเดินทางเข้ารับหนังสือรวม 26 คน เช่น น.ส. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงรายเขต พรรคเพื่อไทย กลุ่ม สส.พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ เขต 1 น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช สส.อุบลราชธานี นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส. เพชรบูรณ์ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี นายสุริยา วงอารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ที่ผ่านมา แม้ กกต.จะประชาสัมพันธ์ว่าจะไม่มีการเปิดให้รับหนังสือรับรอง แต่ก็มี สส. ใหม่ 10 คนเดินทางมารับหนังสือรับรอง โดยเจ้าหน้าที่ กกต.อนุญาตให้รับหนังสือรับรองทำให้ข้อมูล ณ. วันที่ 2มี.ค.นี้มี สส. เดินทางมารับหนังสือรับรองแล้วทั้งสิ้น 243 คน จากทั้งหมด 396 คน
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.เปิดให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. เดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ที่ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงาน กกต. ได้จนถึงวันที่ 6 มี.ค 2569 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ขณะที่เมื่อเวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ชุดที่ 27 ที่เปิดให้รายงานตัวเป็นวันที่ 5 โดยตลอด ในช่วงเช้า มีสส.มารายงานตัวแล้ว 13 คน ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส. อุดรธานี เขต 6 ,น.ส.นันทวัน วิเชียร สส.นครศรีธรรมราช เขต 2 , นายสุพล จุลใส สส. ชุมพร เขต 3 ,น.ส.พรพิมล ธรรมสาร สส. ปทุมธานี เขต8 , นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สส. ปราจีนบุรี เขต 2 , นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เชียงราย เขต 5 , น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช สส.อุบลราชธานีเขต 11, น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานีเขต 1 และ นายพิชญุตม์ พอจิต สส. อุตรดิตถ์ เขต 1
พรรคเพื่อไทย มีนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส. เลย เขต 2 , นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สส. กำแพงเพชร เขต 4 , และ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย เขต 2
ขณะที่พรรคประชาชนมารายงานตัวแล้ว 1 คน คือนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7
กระทั่งเวลา 15.10 น. นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เข้ารายงานตัวเป็นคนสุดท้ายของวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางมารายงานตัว ต่างปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
ทำให้ขณะนี้มีสส.มารายงานตัวแล้วทั้งหมด 115 คน จาก 396 คน แบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทย 49 คน พรรคประชาชน 1 คน พรรคเพื่อไทย 52 คน พรรคกล้าธรรม 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคประชาชาติ 4 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน และพรรคโอกาสใหม่ 1 คน