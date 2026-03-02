“พิพัฒน์” เชื่อไร้ปัญหาสายการบิน-AOTดูแลนทท.ตกค้าง ชี้การบินไทยไม่กระทบบินตะวันออกกลางน้อย

รมว.คมนาคม เผย สายการบินดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างในประเทศ ขณะที่ “เอโอที” คอยอำนวยความสะดวก มองไม่น่ามีปัญหา เชื่อ การบินไทยไม่กระทบ เหตุ มีเที่ยวบินไปตะวันออกกลางน้อย
วันนี้ (2มี.ค.) เมื่อเวลา 13.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการดูแลผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศตะวันออกกลางได้ ว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างทางสายการบินมีการดูแลอยู่ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอโอที ได้คอยอำนวยความสะดวกให้ ในส่วนนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับผู้โดยสารที่ตกค้าง
เมื่อถามย้ำว่า ขณะนี้สายการบินทุกสายเป็นผู้ดูแลอยู่ใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สายการบินทุกสายที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วไว้ได้มีการดูแลอยู่ แต่ส่วนใหญ่ขณะนี้เลือกที่จะเดินทางกลับเข้ามาในเมือง เชื่อว่าคงไม่มีอะไร แต่หากมีขอให้รอนายกรัฐมนตรีแถลงจะดีกว่า
เมื่อถามถึงการปิดน่านฟ้าพื้นที่ตะวันออกกลาง มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไร และจะต้องมีการบินอ้อมหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ต้องบินอ้อมขึ้น ยกเว้นประเทศที่ปิดน่านฟ้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้ แต่สำหรับสายการบินโดยเฉพาะการบินไทย เราไม่ได้ติดขัดในส่วนนี้ เพราะเที่ยวบินของการบินไทยที่บินไปตะวันออกกลางมีน้อยอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงการเดินเรือสินค้า หากต้องเดินทางอ้อมจะต้องมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น จะมีการประสานเพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างไร นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องของเรือสินค้าต้องรออีกหน่อย แต่ถ้าเป็นเรื่องของพลังงานที่เรือจะต้องเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็มีปัญหาบ้าง ขึ้นอยู่กับสงครามจะยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อ ขอให้รอนายกรัฐมนตรีแถลงทีเดียว