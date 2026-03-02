“ตรีนุช” รับแรงงานไทยในอิสราเอล-อิหร่านขอกลับน้อย บางพื้นที่ไม่กระทบ ปัดตอบประกันสังคมเอาเรื่องนี้ก่อน

รมว.แรงงาน ยอมรับ แรงงานไทยในอิสราเอล-อิหร่าน แจ้งความประสงค์กลับประเทศน้อย ระบุบางพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ย้ำ กระทรวงแรงงานติดตามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เบรกสื่อฯ หลังถามความคืบหน้าประกันสังคม ลั่นขอเอาเรื่องแรงงานก่อนนะคะ
วันนี้ (2มี.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยในอิสราเอลแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยน้อยว่า ขณะนี้มีความแจ้งความประสงค์มาไม่มาก โดยได้มอบให้ปลัดกระทรวงแรงงาน และทูตที่ประจำอยู่ในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางคอยติดตาม ซึ่งแรงงานไทยที่มีจำนวนมากมากที่สุดอยู่ที่อิสราเอล แต่ในอิหร่านมีจำนวนไม่มาก ไม่ถึง 100 คน ขณะนี้กระทรวงแรงงาน เร่งให้ทูตแรงงาน ประสานกับแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัย และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดูแลแรงงานไทยให้ปลอดภัย
เมื่อถามว่าสาเหตุสาเหตุที่แรงงานไทยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับมีน้อย เพราะเขาไม่อยากกลับมาหรือไม่ นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ต้องติดตามอีกครั้ง อย่างในอิหร่านยังขาดการติดต่อกันอยู่ การสื่อสารยังยากลำบาก แต่วันนี้คงจะทราบแนวทาง
ทั้งนี้ ในส่วนของแรงงานไทยในอิสราเอลประสงค์จะเดินทางกลับยังมีน้อย ไม่ถึง 100 คน
เมื่อถามว่าเขาให้เหตุผลใดเขาถึงไม่เดินทางกลับ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ในบางส่วนของประเทศไม่ได้รับผลกระทบ ได้รับผลกระทบเพียงบางจุด อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์เพื่อติดตามตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ช่วงท้าย ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นประกันสังคมว่ามีความคืบหน้า เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไร นางสาวตรีนุช ตอบทันที ว่า “อ๋อ เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะ เอาเรื่องนี้ก่อนนะ”