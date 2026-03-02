สมช.มอบหมาย ตร.-ฝ่ายการข่าวคุมเข้มสถานทูตสหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่าน เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สมช. เผย “ตร.-ฝ่ายการข่าว” เข้มงวด สถานทูตคู่ขัดแย้ง “สหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่าน” พร้อมเฝ้าระวัง นทท. ต่างชาติ
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 2 มี.ค. ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงมติที่ประชุม สมช. วันนี้ว่า 1.ได้มอบหมายให้ทางตำรวจและหน่วยงานด้านการข่าวไปติดตามเฝ้าระวังสถานที่คู่ขัดแย้ง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทางตำรวจได้มีการเตรียมการรองรับไว้แล้ว และมีแผนรองรับที่ชัดเจน
2.ติดตามบุคคลที่เข้าออกประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งตรงนี้จะมีมาตรการในการติดตามเพิ่มเติม และ 3. เรื่องสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่มีการบิดเบือนสร้างความแตกแยก สร้างความขัดแย้ง ก็จะมีการติดตามตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ ที่ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเบื้องต้นได้ให้กระทรวงพลังงานไปประเมินในเรื่องของน้ำมัน พลังงาน และมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ ไปดูผลกระทบในเรื่องของการส่งออกและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวถามว่า นักท่องเที่ยวทั้งอิหร่านและอิสราเอลที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีการดูแลอย่างไร นายฉัตรชัย กล่าวว่า ขณะนี้พวกเขายังใช้ชีวิตปกติอยู่ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงจะมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เราจะ ดูแลความปลอดภัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติประเทศไหนก็ตาม
เมื่อถามว่า จะมีการป้องกันภัยไซเบอร์อย่างไร เลขาฯ สมช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านการข่าวและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ไปดำเนินการในเรื่องนี้ ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญ เพราะโซเชียลมีเดียมีการบิดเบือนสร้างความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มคนต่างๆที่มีความเห็นไม่ตรงกัน
เมื่อถามว่า จะมีความเข้มงวดในสถานที่ท่องเที่ยวใดในประเทศไทยหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ทางฝ่ายตำรวจได้มีการดำเนินการ ดูแลอย่างเข้มงวดแล้ว ทั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกา สถาทูตอิหร่าน และสถานทูตอิสราเอล รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย