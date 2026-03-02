กต.ชี้อิหร่านเสี่ยงสุดจ่ออพยพทางบกพันโลไปตุรกี แรงงานไทยในอิสราเอลยังปลอดภัย ชี้ยืดเยื้อเลี่ยงจุดเสี่ยง

"สีหศักดิ์" กางแผนอพยพคนไทย! เผยอิหร่านเสี่ยงสุด จ่ออพยพข้ามแดนทางบกไปตุรกีระยะทาง 1,000 กม. เหตุน่านฟ้าปิด ส่วนแรงงานในอิสราเอลกว่า 6 หมื่นคนยังปลอดภัยประเมินสถานการณ์ยืดเยื้อ เตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี ส่วนคนในพื้นที่ให้เตรียมเสบียงอาหารและน้ำให้พร้อม
วันนี้ (2มี.ค.) เมื่อเวลา 12.12 น.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยประเด็นหลักคือสถานการณ์ สืบเนื่องจากการปฎิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านและมีการตอบโต้กัน ซึ่งท่าทีของไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสันติภาพความมั่นคงภูมิภาคโลก ซึ่งอยากให้มีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาทางการทูต และช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความห่วงใยความปลอดภัยคนไทยที่อยู่ในแถบภูมิภาคและพื้นที่และที่ห่วงใยเป็นพิเศษคือที่อิหร่าน ซึ่งที่ประเทศอีหร่านมีคนไทยประมาณ 200 กว่าคน ทางสถานทูตได้ติดต่อกับชุมชนชาวไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ความระมัดระวังให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หากในกรณีที่คนไทยต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ในการเดินทางกลับประเทศไทยก็มีการเตรียมพร้อม โดยขณะนี้น่านฟ้าแถวนั้นปิด ในกรณีของอิหร่านคงต้องมีการเดินทาง บกและรถยนต์มาชายแดนทางตุรกีจากนั้นก็เดินทางโดยเครื่องบิน ในชั้นนี้คนไทยที่แสดงความประสงค์จะกลับยังไม่เยอะ แต่หากจะกลับก็จะอำนวยความสะดวก การเดินทางโดยรถยนต์ทางบกมาชายแดนตุรกีและจะมีศูนย์ปฏิบัติการที่ชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกเดินทางกลับ ทั้งนี้ถ้าจำนวนไม่เยอะ ก็สามารถที่จะบริหารจัดการโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ได้ นี่เป็นในส่วนอิหร่าน ที่ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของอิสราเอล มีคนไทยอยู่ประมาณ 65,000 คนโดยประมาณ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ทางอิสราเอล ควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่บินมายังอิสราเอลได้และยังไม่มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบและไม่มีความประสงค์อยากจะกลับ ซึ่งทางสถานทูตได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลอิสราเอลให้ความสำคัญต่อแรงงานไทยและดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีความกังวล ที่ยูเออี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ อาบูดาบี โดยเฉพาะดูไบ ที่มีคนไทยอยู่เยอะ ทั้งนี้มีคนไทยที่แสดงความจำนงอยากจะกลับ ประมาณ 1000 กว่าคน ซึ่งเราคิดว่าสามารถประสานไปที่ใกล้โอมาน สนามบินยังเปิดอยู่ ชั้นนี้ยังมีเครื่องบินพาณิชย์ หากผู้ที่อยากจะกลับทั้งดูไบและอาบูดาบี เราก็อำนวยความสะดวกในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะอำนวนความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสะดวก ขณะที่บาห์เรนมีคนไทยประมาณ 6500 คนเราก็ได้ประสาน หากจะเดินทางกลับ ซึ่งสถานทูตทุกแห่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ ได้ติดต่อคนไทยว่าอยากกลับหรือไม่ กรณีบาห์เรน กาตาร์ คูเวต จะประสานให้เขาสามารถเดินทางกลับโดยผ่านที่ซาอุดิอาระเบียที่สนามบินยังเปิดอยู่ โดยการบริการสายการบินพาณิชย์ซึ่งขณะนี้ได้การเตรียมการแล้ว
ส่วนในอิหร่านที่คนไทยจะกลับ 100 กว่าคน เรื่องการเดินทางทั้งหมดเราก็จะส่งเครื่องบินไปรับ ซึ่งจะต้องมีการประสานกองทัพอากาศด้วย ฉะนั้นในทุกฉากทัศน์เรามีความพร้อมอยู่แล้ว สำหรับญาติของคนไทยที่อยู่แถวนั้น ถ้ามีความห่วงใย ทางกระทรวงการต่างประเทศมีส่วนที่จะตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อความมั่นใจและสบายใจ
เมื่อถามว่า คนไทยที่อิหร่านที่จะเดินทางกลับต้องใช้เวลากี่วัน นายสีหศัดดิ์ กล่าวว่าตอนนี้ 20 กว่าคน จะต้องเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาตอนเกิดสงคราม 12 วันการเดินทางโดยรถยนต์ 1000 กว่ากิโลค่อนข้างจะลำบากและมีด่านต่างๆตรงนี้เราได้ประสานอิหร่านให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางอยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะ 1000 กิโลถือว่าไกล
เมื่อถามว่าฝ่ายความมั่นคงได้มีการประเมินหรือไม่ว่าสถานการณ์จะยืดหรือไม่อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้เราต้องประเมินว่าคงจะยืดเยื้อ เพราะจากการดูสถานการณ์เป้าหมายของฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลไม่ใช่แค่เรื่องการขจัดภัยนิวเคลียร์อย่างเดียว ตรงนี้อาจจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อและทางฝ่ายอิหร่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการโต้ตอบและก็มีหลายประเทศที่เป็นฐานทัพอเมริกันและไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ภายในอิหร่าน จะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งบางครั้งไม่ได้ยุติง่ายๆฝ่ายไทยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่เรื่องการดูแลการอพยพคนไทยอย่างเดียว แต่ต้องเตรียมความพร้อมในแง่ภายในประเทศด้วย ที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ต่างๆ
เมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีการการแจ้งเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆอย่างไรหรือไม่นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตรงนี้ได้ออกแถลงการณ์ไปแล้วขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเลยและไม่ควรไปเลย แม้มีความจำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในอิหร่านเรายังสามารถติดต่อคนไทยได้แต่อาจจะได้บ้าง ขาดบ้าง เป็นช่วงๆแต่เราก็ติดต่ออย่างสม่ำเสมอและทางสถานทูตได้มีการติดต่อกับชุมชนชาวไทยอย่างใกล้ชิด ที่ต้องเป็นห่วงคือต้องเตรียมเสบียงน้ำอาหารแห้งทั้งหลายไว้ด้วย ซึ่งทางร้านค้าก็ยังเปิดขายอาหารอยู่ส่วนการเดินทางไป ยังประเทศตุรกีนั้นในเรื่องความปลอดภัยเราต้องคุยกับฝ่ายอิหร่านเพราะถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมซึ่งต้องขอให้เขาอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่และดูแลให้หลักประกันในเรื่องความปลอดภัย