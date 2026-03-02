"อนุทิน" ถก สมช. 2 ชม.รับมือถานการณ์ตะวันออกกลาง เผยมีตัวเลขคนไทยขอกลับประเทศแล้ว

นายกฯ ถก สมช.นาน 2 ชม.รับมือผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลาง ขำหนีสื่อไม่พ้น เผยมีตัวเลขคนไทยขอกลับประเทศแล้ว
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 2 มี.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้หารือวงเล็กบนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมรับมือผลกระทบจากการสถานการในตะวันออกกลาง
ต่อมาเวลา 10.15 น. ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายอนุทิน เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อหารือถึงการรับมือผลกระทบจากการสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมวคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จากนั้นเวลา 12.12 น. ภายหลังการประชุม สมช.เสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
นายกฯ ไม่ได้แถลงผลการประชุม แต่ให้นายสีหศักดิ์ และนายฉัตรชัย เป็นผู้แถลง พร้อมได้เลี่ยงสื่อมวลชนที่ดักรอบริเวรหน้าตึก โดยใช้ลิฟต์ลงมาที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินตึกอาคารสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยทันทีที่เจอหน้าผู้สื่อข่าว ได้กล่าวว่า หนีอย่างไร ก็หนีไม่พ้น พร้อมหัวเราะ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าภาพรวมการประชุม สมช. เป็นอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ก็ดี เราก็มีมาตรการ และให้นายสีหศักดิ์ และนายฉัตรชัย เป็นผู้แถลงในเรื่องของมาตรการ เมื่อถามอีกว่า ได้ตัวเลขผู้ประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ได้แล้ว แต่ขอให้นายสีหศักดิ์ เป็นผู้แถลงเพราะแบ่งงานกันแล้ว
ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะเป็นการประชุม ประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในเรื่องเศรษฐกิจ โดยช่วงเช้าเป็นการพูดคุยในเรื่องของความมั่นคง ซึ่งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะเข้าร่วมประชุมครบทุกหน่วยงาน ขณะที่นายวิธัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะติดภารกิจ ไม่สามารถร่วมประชุมได้
ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการประเมินว่าจะต้องมีการวางมาตรการนานแค่ไหนนั้น นายเอกนิติ ระบุว่า ขอให้รอหลังการประชุมในช่วงบ่าย