กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง ธ.ค.68 ภท.สูงสุด 66.2 ล้าน ภาคเอกชนเพียบ พท.รับเหนาะๆ 28 ล้าน

กกต.เปิดยอดผู้บริจาคเงินพรรคการเมือง เดือน ธ.ค.68 ภท.รับสูงสุด 66.2 ล้านบาท เอกชนร่วมเพียบ ด้าน พท.ได้ 28 ล้านบาท จากผู้บริจาค 4 คน พรรค "ดร.เอ้" 21 ล้านบาท ส่วน ปชป. 14 ล้านบาท พรรคส้มได้เกือบ 8 ล้านบาทจากผู้บริจาค 580 คน
เมื่อวันที่ 2มี.ค.69 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยผลสรุปยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองประจำเดือน ธ.ค.2568 ว่ามีพรรคได้รับเงินบริจาครวม 28 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปรวม 848 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 187,378,512.46 บาท
10 พรรคการเมืองที่มียอดรับบริจาคสูงที่สุด มีดังนี้
1.พรรคภูมิใจไทย จำนวนเงิน 66,249,900 บาท จากผู้บริจาค 160 คน
2.พรรคเพื่อไทย จำนวนเงิน 28,500,000 บาท จากผู้บริจาค 4 คน
3.พรรคไทยก้าวใหม่ หรือพรรครักป่า จำนวนเงิน 21,200,000 บาท จากผู้บริจาค 4 คน
4.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวนเงิน 14,850,000 บาท จากผู้บริจาค 7 คน
5.พรรคโอกาสใหม่ จำนวนเงิน 10,300,000 บาท จากผู้บริจาค 8 คน
6.พรรคเสรีรวมไทย จำนวนเงิน 10,100,000 บาท จากผู้บริจาค 2 คน
7.พรรคประชาชน จำนวนเงิน 7,937,942 บาท โดยมีประโยชน์อื่นใด 1,524,900 บาท จากผู้บริจาค 580 คน
8. พรรคพลังประชารัฐ จำนวนเงิน 4,730,000 บาท จากผู้บริจาค 1 คน
9. พรรคไทยสร้างไทย จำนวนเงิน 4,410,900 บาท จากผู้บริจาค 10 คน และ
10.พรรคปวงชนไทย จำนวนเงิน 2,793,710 บาท โดยมีประโยชน์อื่นใด 20,000 บาท จากผู้บริจาค 3 คน
ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคของเดือน ธ.ค.ของทุกพรรคสูงกว่าทุกเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประกาศยุสภาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยอดเงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากสมาชิกพรรค นอกจากนี้ยังนักธุรกิจ กลุ่มทุนจากบริษัทเอกชนร่วมบริจาคอาทิ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 5 ล้านบาท บริษัท เอชอาร์.ไดเจสท์ จำกัด 5 ล้านบาท บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 ล้านบาท นายวีระพงษ์ สิรินิลกุล 2 ล้านบาท นายเจริญสิน สุขสำราญ 2 ล้านบาท นายบดินทร์ ธัญเดช 1,999,900 บาท
ด้านพรรคเพื่อไทย ผู้บริจาค 4 ราย ได้รับการบริจาคเงินอาทิ น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 3 ล้านบาท นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 7 ล้านบาท นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ พี่ชายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 8.5 ล้านบาท นายสรรเสริญ จุฬางกูร พี่ชายนายสุริยะ อีก10 ล้านบาท
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับการบริจาคเงิน 14,850,000 บาท มีผู้บริจาคที่น่าสนใจอาทิ นายณัฏฐกิตติ์ เขตตระการ 1 ล้านบาท บริษัท อารีย์ชัย วู้ดเทค จำกัด 2 แสนบาท บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด 4.5 ล้านบาท บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 4.5 ล้านบาท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 4.5 ล้านบาท
ด้านพรรคพลังประชารัฐ ผู้บริจาครายเดียวคือ นายอาทิตย์ เล่าสกุล สถาปนิก จำนวนเงิน 4,730,000 บาท
ด้านพรรคไทยก้าวใหม่ ได้รับการบริจาคเงิน 21 ล้านบาท มาจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธาน ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค บริจาค 10 ล้านบาท นายโชติ โสภณพนิช สามีคุณหญิงกัลยา บริจาค 10 ล้านบาท และนายก้องเกียรติ กรสูต บริจาค 1.2 ล้านบาท