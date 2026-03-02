xs
xsm
sm
md
lg

‘เต้’ ยื่น กกต.ลาออกจาก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” สานต่อเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ งานแรกสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม.ชูกรุงเทพฯ บินได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘เต้ มงคลกิตติ์’ ยื่น กกต.ลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ เตรียมยื่นตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” 4 มี.ค.สานต่อทุกนโยบายที่เคยทำ แนะ ‘ราเชน’ ดูแลสุขภาพให้ดี อย่าคาดหวังตำแหน่งมาก กระทบชิ่ง ‘ทรงศักดิ์’ เจอตรวจสอบทุกโครงการแน่ เผย 3 มี.ค.ประชุมกลุ่ม ‘กรุงเทพฯ บินได้’ เดินหน้าซื้อรถบินได้จากจีน-ทำคลองแสนแสบดื่มได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ ขรก.กทม.ทำสวย หล่อ

วันนี้(2ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จำนวน 5 คน มายื่นหนังสือลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ ภายหลังถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯ โดยให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่นหนังสือลาออกต่อกกต.ว่า วันนี้ที่ลาออกเพราะตอนอยู่ที่พรรคตนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เพราะหัวหน้าพรรคป่วยเข้า ICU แต่พอหลังเลิกตั้งแล้วพฤติกรรมหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ ก็คงเข้าใจได้ว่าเป็นอะไร เข้าใจว่าคงเข้าร่วมรัฐบาลและต้องมีมารยาททางการเมืองรัฐบาล เขาจะสั่ง นั่ง ยืน ชิด หมอบอย่างไรก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าจะสั่งให้ตนไม่ดำเนินการทวงคืนคะแนนความเป็นธรรม คะแนนไดโนเสาร์ คะแนนอวกาศ คงทำไม่ได้ เพราะประชาชนเลือกตนเข้ามาเยอะ ฉะนั้นจะทรยศต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ไม่ได้ ทั้งนี้ในส่วนของคดีกฌ็ขึ้นอยู่กับศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนรอฟังอยู่คิดว่าภายในไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ การตัดสินทุกอย่างจะจบที่ศาล ศาลตัดสิน ผลออกมาอย่างไรก็ว่าตามนั้น

"ฝากถึงนายราเชน (ตระกูลเวียง) รักษาสุขภาพให้ดีทำไขมัน ความดันให้อยู่ในภาวะปกติ เบาหวานปกติอย่าเครียดหรือตั้งความหวังมากว่าจะได้หรือไม่ได้อะไร รักษาชีวิตดีที่สุด และต้องอย่าลืมว่าคะแนนที่ได้เป็นสส.มาครั้งนี้ มาจากพี่เต้และประชาชนที่เขาชอบนโยบายไดโนเสาร์ ชอบนโยบายอวกาศ นโยบายใหญ่ ยาว หรือวิดพื้น นโยบายปั๊มลูก รีแพร์ มีสามี 4 คน พรรคเดิมยื่นกกต.แล้ว ดังนั้นอำนาจอธิปไตยส่งถึงนายราเชนแล้ว ก็ต้องสานต่อเต็มที่ ไม่ใช่สานต่อเล็กๆ น้อยๆ ทหารผ่านศึกก็เลือกเราไม่น้อย ดังนั้นเงินผดุงเกียรติไม่ใช่แค่ทำเล็กๆ น้อยๆ แต่ต้องบีบนายกรัฐมนตรีให้เซ็นร่างพ.ร.บ.งินผดุงเกียรติเข้าสภาให้ได้ เพราะอำนาจอธิปไตยที่ได้มาโดยไม่ใช่งินซื้อเสียงนั้น เป็นอำนาจ 24 ชั่วโมง เป็นบุญคุณใหญ่หลวง ต้องสำเนียกบุญคุณประชาชนที่เลือกมาโดยไม่มีอามิจสินจ้างด้วย " นายมงคลกิตติ์ กล่าว


นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ไม่เคยคิดว่าจะถูกบีบ เพราะทำเต็มที่ เพราะตอนหาเสียงนายราเชนทร์บอกทำเต็มที่ แต่ตอนหลังมาเป็นแบบนี้ ตนไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะไปคุยกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำภูมิใจไทย มากเกินไป ดังนั้นขอฝากถึงนายทรงศักดิ์ว่าถ้ารับนายราเชนไปทุกโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตตนจะตรวจสอบทั้งหมด ไม่ให้คลาดสายตา ให้ขยับไม่ออกเลย เรียกว่าเป็นการเกาะติดถ้าทำถูกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าทำผิดซวยแน่

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า ตนจำเป็นต้องเดินหน้าทางการเมืองต่อ โดยในวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะมายื่นตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชื่อว่า พรรคก้าวล้ำ มีผู้ก่อตั้ง 15 คน และจะเปิดบัญกลางระดมเงินจัดตั้งพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 500 คน คนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยจะระดม 7-10 วัน จากนั้นจะจัดประชุมใหญ่ โดยตนจะเป็นหัวหน้าพรรคเอง รวมกับประชาชน 77 จังหวัดแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนมา ซึ่งมองเป้าการเลือกตั้งว่าถ้าเร็วหน่อยก็ภายใน 6 เดือน ถ้าการเลือกตั้งไม่โมฆะก็ภายใน 1-2 ปี โดยตนจัดส่งผู้สมัครสส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อครบทั้งหมด และจะเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียง และสานต่อนโยบายคืนชีพไดโนเสาร์ การแก้ไขกฎหมายให้ผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน โดยจะล่ารายชื่อเสนอกฎหมายต่อสภา และเปิดรับฟังความเห็นด้วย ตลอดจน นโยบายรีแพร์ เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายยาวขึ้นไม่แพ้กัมพูชา และดีลซื้อทีมฟุตบอลแมนยู ย้ำว่าทุกนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับพรรคทางเลือกใหม่ จะทำต่อในพรรคการเมืองใหม่และล้ำขึ้น

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 3 มี.ค. จะมีการประชุมนัดแรกที่มาเรียการ์เด้นของกลุ่มกรุงเทพฯบินได้ ถ้าคนกรุงเทพฯ จบปริญญาตรี มีชื่อในทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถมาสมัครได้ และอีกไม่นานก็จะทราบรายชื่อแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นโยบายกรุงเทพฯ บินได้คือการขนส่งทางอากาศ แก้กฎหมายการสัญจรทางอากาศพิสัย โดยจะเดินทางไปจีนเพื่อซื้อรถยนต์ที่สามารถบินได้จริง ถ้าทำได้จะแก้ปัญหาการจราจรได้ นอกจากนี้นโยบายคลองแสนแสบดื่มได้จะเดินทางไปดูงานบริหารจัดการน้ำที่สวิตเซอร์แลนด์และนำมาใช้ที่ไทย ทั้งนี้นโยบายที่พูดมานั้นทำได้หมด ถึงงบประมาณกทม.มีไม่เยอะมาก 92,000 บาทล้านบาท จำเป็นต้องหารายได้ส่วนอื่นมาดูแล ตลอดจนมีนโยบายให้ข้าราชการกทม.จะแข็งแรงขึ้นต้องวิดพื้น ออกกำลังกายทุกวัน และให้ฉีดผิวขาวออร่า สวย หล่อขึ้น ใหญ่ยาวขึ้น และทำรีแพร์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้กทม.มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่สามารถเล่นไพ่โป๊กเกอร์ เป็นคาสิโนขนาดย่อม รับเฉพาะคนที่มีเงินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และรับวันละ 1 พันคน เพื่อหาเงินมาช่วยหลือคนกทม. และให้รัฐบาลกลางยืม


เมื่อถามว่า บางนโยบายกกต.มองว่าผิดศีลธรรม ดังนั้นจะลดขนาดลงหน่อยได้หรือไม่ เช่นมีสามีได้ 4 คนก็ลดลง นายมงคลกิตติ์ กล่วาวว่า ถามว่าในประเทศนี้มีใครบ้างที่ถือศีลครบ 5 ข้อบ้าง อยู่ที่ใครผิดมาก ผิดน้อยมากกว่า ทุกคนรู้อยู่แก่ใจ การให้ผู้หญิงมีสามี 4 คน ซึ่งการจะมี 4 คนได้เป็นเรื่องยากมากเพราะต้องเจรจากับคนแรกที่ได้ก่อน

เมื่อถามถึงนโยบายสวย หล่อ ฉีดผิวขาว ใหญ่ ยาว จะถูกมองว่า เป็นการให้สิทธิประโยชน์ที่เกินจำเป็นหรือไม่ ในขณะสิทธิทางการแพทย์ที่ด้านอื่นที่จำเป็น แต่ยังไม่ครอบคลุม นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่เกิน มีใครไม่อยากสวยหล่อบ้าง ตนขอถามว่า สิทธิประโยชน์ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือ 30 บาท) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)นั้น ใช้เงินกี่บาท สิทธิแปลงเพศให้ถึง 2 แสนบาท แต่การฉีดไวท์ออร่าให้ผู้หญิง ตนมองว่าไม่เกิน 1 หมื่นบาท ต่อปี ถือว่าไม่แพง ส่วนการตัดแต่งช่วงล่างสำหรับผู้หญิงก็ไม่เกินหลักหมื่นบาท 5 ปี 10 ปี ทำ 1 ครั้ง เหมือนกับทำฟันปลอมให้คนแก่หลายหมื่นบาท ก็ไม่ได้ทำบ่อยๆ และอีกอย่าง คือ หากคนกรุงเทพฯ ซึ่งต้องดูเรื่องสิทธิสวัสดิการอาจะมีปรับเพิ่มเข้าไป เพียงแต่ถ้าข้าราชการต้องการเสริมความยาวมากขึ้น ก็ราคาไม่เกินหมื่นบาทต่อคน และปกติทครั้งเดียว ถือว่าไม่กระทบงบประมาณแผ่นดิน หรือกระทบน้อยมาก แล้วเงินจัดซื้อจัดจ้างในกทม.น่าจะมีราวๆ 5 หมื่นล้านบาท เราก็ตัดลดงบประมาณในการคอรัปชั่นของกทม. 30% น่าจะได้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี ถ้าแบบนี้ถือว่าเรามีเงินแล้วหรือยัง

ผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงสิทธิสวัสดิการอื่นๆ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า สวัสดิการอื่นๆ ต้องดูตัวเลขก่อน เพราะเรื่องปรับปรุงร่างกาย ข้าราชการกทม. ลูกจ้างเหล่านี้ ถ้าเอาเข้าสวัสดิการ ก็แค่ 10 ปี 1 ครั้ง ไม่ได้ทำพร้อมกันหมด แต่ทยอยทำ ถ้ากทม.มีเงินเพิ่มขึ้น ก็จะออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับโบนัสด้วย

‘เต้’ ยื่น กกต.ลาออกจาก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” สานต่อเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ งานแรกสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม.ชูกรุงเทพฯ บินได้
‘เต้’ ยื่น กกต.ลาออกจาก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” สานต่อเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ งานแรกสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม.ชูกรุงเทพฯ บินได้
‘เต้’ ยื่น กกต.ลาออกจาก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” สานต่อเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ งานแรกสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม.ชูกรุงเทพฯ บินได้