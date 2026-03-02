‘เต้’ ยื่น กกต.ลาออกจาก "ทางเลือกใหม่" เตรียมตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” สานต่อเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ งานแรกสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม.ชูกรุงเทพฯ บินได้

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ยื่น กกต.ลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ เตรียมยื่นตั้งพรรค “ก้าวล้ำ” 4 มี.ค.สานต่อทุกนโยบายที่เคยทำ แนะ ‘ราเชน’ ดูแลสุขภาพให้ดี อย่าคาดหวังตำแหน่งมาก กระทบชิ่ง ‘ทรงศักดิ์’ เจอตรวจสอบทุกโครงการแน่ เผย 3 มี.ค.ประชุมกลุ่ม ‘กรุงเทพฯ บินได้’ เดินหน้าซื้อรถบินได้จากจีน-ทำคลองแสนแสบดื่มได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ ขรก.กทม.ทำสวย หล่อ
วันนี้(2ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จำนวน 5 คน มายื่นหนังสือลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ ภายหลังถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯ โดยให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่นหนังสือลาออกต่อกกต.ว่า วันนี้ที่ลาออกเพราะตอนอยู่ที่พรรคตนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เพราะหัวหน้าพรรคป่วยเข้า ICU แต่พอหลังเลิกตั้งแล้วพฤติกรรมหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ ก็คงเข้าใจได้ว่าเป็นอะไร เข้าใจว่าคงเข้าร่วมรัฐบาลและต้องมีมารยาททางการเมืองรัฐบาล เขาจะสั่ง นั่ง ยืน ชิด หมอบอย่างไรก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าจะสั่งให้ตนไม่ดำเนินการทวงคืนคะแนนความเป็นธรรม คะแนนไดโนเสาร์ คะแนนอวกาศ คงทำไม่ได้ เพราะประชาชนเลือกตนเข้ามาเยอะ ฉะนั้นจะทรยศต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ไม่ได้ ทั้งนี้ในส่วนของคดีกฌ็ขึ้นอยู่กับศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนรอฟังอยู่คิดว่าภายในไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ การตัดสินทุกอย่างจะจบที่ศาล ศาลตัดสิน ผลออกมาอย่างไรก็ว่าตามนั้น
"ฝากถึงนายราเชน (ตระกูลเวียง) รักษาสุขภาพให้ดีทำไขมัน ความดันให้อยู่ในภาวะปกติ เบาหวานปกติอย่าเครียดหรือตั้งความหวังมากว่าจะได้หรือไม่ได้อะไร รักษาชีวิตดีที่สุด และต้องอย่าลืมว่าคะแนนที่ได้เป็นสส.มาครั้งนี้ มาจากพี่เต้และประชาชนที่เขาชอบนโยบายไดโนเสาร์ ชอบนโยบายอวกาศ นโยบายใหญ่ ยาว หรือวิดพื้น นโยบายปั๊มลูก รีแพร์ มีสามี 4 คน พรรคเดิมยื่นกกต.แล้ว ดังนั้นอำนาจอธิปไตยส่งถึงนายราเชนแล้ว ก็ต้องสานต่อเต็มที่ ไม่ใช่สานต่อเล็กๆ น้อยๆ ทหารผ่านศึกก็เลือกเราไม่น้อย ดังนั้นเงินผดุงเกียรติไม่ใช่แค่ทำเล็กๆ น้อยๆ แต่ต้องบีบนายกรัฐมนตรีให้เซ็นร่างพ.ร.บ.งินผดุงเกียรติเข้าสภาให้ได้ เพราะอำนาจอธิปไตยที่ได้มาโดยไม่ใช่งินซื้อเสียงนั้น เป็นอำนาจ 24 ชั่วโมง เป็นบุญคุณใหญ่หลวง ต้องสำเนียกบุญคุณประชาชนที่เลือกมาโดยไม่มีอามิจสินจ้างด้วย " นายมงคลกิตติ์ กล่าว
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ไม่เคยคิดว่าจะถูกบีบ เพราะทำเต็มที่ เพราะตอนหาเสียงนายราเชนทร์บอกทำเต็มที่ แต่ตอนหลังมาเป็นแบบนี้ ตนไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะไปคุยกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำภูมิใจไทย มากเกินไป ดังนั้นขอฝากถึงนายทรงศักดิ์ว่าถ้ารับนายราเชนไปทุกโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตตนจะตรวจสอบทั้งหมด ไม่ให้คลาดสายตา ให้ขยับไม่ออกเลย เรียกว่าเป็นการเกาะติดถ้าทำถูกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าทำผิดซวยแน่
นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า ตนจำเป็นต้องเดินหน้าทางการเมืองต่อ โดยในวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะมายื่นตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชื่อว่า พรรคก้าวล้ำ มีผู้ก่อตั้ง 15 คน และจะเปิดบัญกลางระดมเงินจัดตั้งพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 500 คน คนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยจะระดม 7-10 วัน จากนั้นจะจัดประชุมใหญ่ โดยตนจะเป็นหัวหน้าพรรคเอง รวมกับประชาชน 77 จังหวัดแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนมา ซึ่งมองเป้าการเลือกตั้งว่าถ้าเร็วหน่อยก็ภายใน 6 เดือน ถ้าการเลือกตั้งไม่โมฆะก็ภายใน 1-2 ปี โดยตนจัดส่งผู้สมัครสส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อครบทั้งหมด และจะเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียง และสานต่อนโยบายคืนชีพไดโนเสาร์ การแก้ไขกฎหมายให้ผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน โดยจะล่ารายชื่อเสนอกฎหมายต่อสภา และเปิดรับฟังความเห็นด้วย ตลอดจน นโยบายรีแพร์ เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายยาวขึ้นไม่แพ้กัมพูชา และดีลซื้อทีมฟุตบอลแมนยู ย้ำว่าทุกนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับพรรคทางเลือกใหม่ จะทำต่อในพรรคการเมืองใหม่และล้ำขึ้น
นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 3 มี.ค. จะมีการประชุมนัดแรกที่มาเรียการ์เด้นของกลุ่มกรุงเทพฯบินได้ ถ้าคนกรุงเทพฯ จบปริญญาตรี มีชื่อในทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถมาสมัครได้ และอีกไม่นานก็จะทราบรายชื่อแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นโยบายกรุงเทพฯ บินได้คือการขนส่งทางอากาศ แก้กฎหมายการสัญจรทางอากาศพิสัย โดยจะเดินทางไปจีนเพื่อซื้อรถยนต์ที่สามารถบินได้จริง ถ้าทำได้จะแก้ปัญหาการจราจรได้ นอกจากนี้นโยบายคลองแสนแสบดื่มได้จะเดินทางไปดูงานบริหารจัดการน้ำที่สวิตเซอร์แลนด์และนำมาใช้ที่ไทย ทั้งนี้นโยบายที่พูดมานั้นทำได้หมด ถึงงบประมาณกทม.มีไม่เยอะมาก 92,000 บาทล้านบาท จำเป็นต้องหารายได้ส่วนอื่นมาดูแล ตลอดจนมีนโยบายให้ข้าราชการกทม.จะแข็งแรงขึ้นต้องวิดพื้น ออกกำลังกายทุกวัน และให้ฉีดผิวขาวออร่า สวย หล่อขึ้น ใหญ่ยาวขึ้น และทำรีแพร์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้กทม.มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่สามารถเล่นไพ่โป๊กเกอร์ เป็นคาสิโนขนาดย่อม รับเฉพาะคนที่มีเงินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และรับวันละ 1 พันคน เพื่อหาเงินมาช่วยหลือคนกทม. และให้รัฐบาลกลางยืม
เมื่อถามว่า บางนโยบายกกต.มองว่าผิดศีลธรรม ดังนั้นจะลดขนาดลงหน่อยได้หรือไม่ เช่นมีสามีได้ 4 คนก็ลดลง นายมงคลกิตติ์ กล่วาวว่า ถามว่าในประเทศนี้มีใครบ้างที่ถือศีลครบ 5 ข้อบ้าง อยู่ที่ใครผิดมาก ผิดน้อยมากกว่า ทุกคนรู้อยู่แก่ใจ การให้ผู้หญิงมีสามี 4 คน ซึ่งการจะมี 4 คนได้เป็นเรื่องยากมากเพราะต้องเจรจากับคนแรกที่ได้ก่อน
เมื่อถามถึงนโยบายสวย หล่อ ฉีดผิวขาว ใหญ่ ยาว จะถูกมองว่า เป็นการให้สิทธิประโยชน์ที่เกินจำเป็นหรือไม่ ในขณะสิทธิทางการแพทย์ที่ด้านอื่นที่จำเป็น แต่ยังไม่ครอบคลุม นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่เกิน มีใครไม่อยากสวยหล่อบ้าง ตนขอถามว่า สิทธิประโยชน์ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือ 30 บาท) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)นั้น ใช้เงินกี่บาท สิทธิแปลงเพศให้ถึง 2 แสนบาท แต่การฉีดไวท์ออร่าให้ผู้หญิง ตนมองว่าไม่เกิน 1 หมื่นบาท ต่อปี ถือว่าไม่แพง ส่วนการตัดแต่งช่วงล่างสำหรับผู้หญิงก็ไม่เกินหลักหมื่นบาท 5 ปี 10 ปี ทำ 1 ครั้ง เหมือนกับทำฟันปลอมให้คนแก่หลายหมื่นบาท ก็ไม่ได้ทำบ่อยๆ และอีกอย่าง คือ หากคนกรุงเทพฯ ซึ่งต้องดูเรื่องสิทธิสวัสดิการอาจะมีปรับเพิ่มเข้าไป เพียงแต่ถ้าข้าราชการต้องการเสริมความยาวมากขึ้น ก็ราคาไม่เกินหมื่นบาทต่อคน และปกติทครั้งเดียว ถือว่าไม่กระทบงบประมาณแผ่นดิน หรือกระทบน้อยมาก แล้วเงินจัดซื้อจัดจ้างในกทม.น่าจะมีราวๆ 5 หมื่นล้านบาท เราก็ตัดลดงบประมาณในการคอรัปชั่นของกทม. 30% น่าจะได้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี ถ้าแบบนี้ถือว่าเรามีเงินแล้วหรือยัง
ผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงสิทธิสวัสดิการอื่นๆ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า สวัสดิการอื่นๆ ต้องดูตัวเลขก่อน เพราะเรื่องปรับปรุงร่างกาย ข้าราชการกทม. ลูกจ้างเหล่านี้ ถ้าเอาเข้าสวัสดิการ ก็แค่ 10 ปี 1 ครั้ง ไม่ได้ทำพร้อมกันหมด แต่ทยอยทำ ถ้ากทม.มีเงินเพิ่มขึ้น ก็จะออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับโบนัสด้วย