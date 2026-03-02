สส.ใหม่ทยอยรายงานตัวเพิ่ม "สุริยา" โผล่รับหนังสือรับรองคนแรกของพรรคส้ม

สส.ใหม่รายงานตัวเพิ่ม 17 คน ส่วนใหญ่เป็นพรรคภูมิใจไทย ขณะ “สุริยา” สส.ปชน.โผล่รับหนังสือรับรองคนแรก
วันนี้(2มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต.เปิดให้ สส.ใหม่เข้ารับหนังสือรับรองเพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันที่ 3 โดยในช่วงเช้าวันมี สส.ทยอยเดินทางเข้ารับหนังสืออีก 17 คน เช่น สส.พรรคเพื่อไทย น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงรายเขต 2 สส.พรรคภูมิใจไทย เช่น นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช สส.อุบลราชธานี นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี
นายอัครเดชเปิดเผยว่าตนจะถือฤกษ์สะดวก เข้าไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธนี้ และจะเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนๆ ในวันศุกร์ ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคนำทีม สส.ไปรายงานตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก และไม่เป็นการแออัด
ขณะที่ สส.พรรคประชาชน คนแรกที่เดินทางมารับหนังสือรับรอง คือนายสุริยา วงอารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ขณะที่พรรคประชาชนประกาศจะเดินทางมารับหนังสือรับรอง สส.พร้อมกับ สส.บัญชีรายชื่อ หาก กกต.ประกาศรับรองผล สส.แบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ แม้ กกต.จะประชาสัมพันธ์ว่าจะไม่มีการเปิดให้รับหนังสือรับรอง แต่ก็มี สส. ใหม่ 10 คนเดินทางมารับหนังสือรับรอง โดยเจ้าหน้าที่ กกต.ก็อนุญาตให้รับหนังสือรับรอง ส่วนวันพรุ่งนี้ ทางสำนักงาน กกต.ก็เปิดทำการให้ สส.ใหม่รับหนังสือรับรองตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป