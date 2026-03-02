กมธ.พาณิชย์ วุฒิสภา ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก มั่นใจไทยไม่เกิดวิกฤตพลังงาน ลุ้น "ทรัมป์" เคลียร์จบใน 4 สัปดาห์

"สว.วิวรรธน์" ประธาน กมธ.พาณิชย์ ขอ ปชช.อย่าตระหนก มั่นใจไทยไม่เข้าสู่วิกฤตพลังงาน แม้ตะวันออกกลางระอุ เชื่อมือ "คลัง-พลังงาน" สำรองน้ำมันพร้อมสรรพ ลุ้น "ทรัมป์" เคลียร์จบใน 4 สัปดาห์
วันนี้ (2 มี.ค. 2569) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ไม่สงบตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อการพาณิชย์ ว่า น่าห่วงตรงที่สถานการณ์ใหม่ของผู้นำอิหร่านคนใหม่ กำลังจะขอเจรจากับนายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่รู้จะเป็นการเจรจาที่เป็นยุทธศาสตร์หรือไม่ โดยช่องแคบฮอร์มุซที่ใช้ขนส่งพลังงานก็จะถูกปิดแล้ว ถ้าอิหร่านปิดจริงก็จะทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนในเรื่องการเดินเรือ พลังงานจะแพงขึ้น ค่าขนส่งจะต้องมีต้นทุนแพงขึ้น
นายวิวรรธน์ ระบุว่า ตนประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแล้วคงไม่น่ากังวล เพราะเราสามารถมีพันธมิตรอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตะวันออกกลาง มีภูมิภาคที่ทดแทนได้ ทั้งนี้ ตนคิดว่ามีชาวบ้านไม่น่าตื่นตระหนก เพราะรัฐบาล โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนแล้ว สำรองน้ำมันได้ 61 วัน รวมถึงใช้ถ่านหินอย่างเต็มประสิทธิภาพ เรื่องพลังงานบ้านเราไม่น่ามีปัญหา เพราะรัฐบาลสั่งการชัดเจนแล้ว ดังนั้น ไม่น่าตื่นตระหนก เพราะทางนายโดนัล ทรัมป์ ก็ประกาศชัดว่าจะให้จบภายใน 4 สัปดาห์