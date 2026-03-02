"อนุทิน" ถก สมช.ประเมินผลกระทบสหรัฐฯ-ยิวถล่มอิหร่าน วางท่าทีไทยเป็นกลาง

นายกฯ ถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประเมินผลกระทบจากการสู้รบในอิหร่าน กำหนดท่าทีไทยวางตัวเป็นกลาง พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ชายแดนด้านกัมพูชาและด้านเมียนมา
วันที่ 2 มี.ค.ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อ เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พรัอมด้วยนาย ฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทั้งผู้บัญชาการด้านสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
ในที่ประชุมจะมีวาระพิจารณาเรื่องผลกระทบจากการสู้รบในอิหร่าน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ คือ สถานการณ์ชายแดนด้านกัมพูชาและด้านเมียนมา
ก่อนหน้านี้นายกฯ ได้ย้ำถึง เหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางว่าประเทศไทยจะวางตัวเป็นกลางให้มากที่สุด ควบคู่กับการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ ขอให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางการเจรจาทางการทูตและการพูดคุย เพื่อให้เกิดสันติภาพโดยเร็ว สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สั่งการให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หามาตรการรองรับ
ส่วนในเวลา 13.30 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าไทย ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการด้านการส่งออกและนำเข้า เพื่อหารือถึงมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนภายในประเทศ