นายกฯเยี่ยมให้กำลังใจพลทหารเหยียบระเบิด ย้ำไทยยึดมั่นกฎกติกาสากล กองทัพพร้อมทุกสถานการณ์

"อนุทิน" เยี่ยมให้กำลังใจพลทหารบาดเจ็บ จากการเหยียบทุ่นระเบิด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ย้ำไทยยึดมั่นกฎกติกาสากล ยืนยันกองทัพไทยมีความพร้อมทุกสถานการณ์
วันที่ (1 มีนาคม 2569) เวลา 16.55 น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรีและพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมพลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ ทหารสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ซึ่งประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณฐานปฏิบัติการเอราวัณ ช่องระยี พื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาตัวภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยอาการปลอดภัยแล้ว อยู่ห้องพักฟื้น
ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานแก่ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ และภายหลังจากคณะแพทย์ได้มีความเห็นว่าร่างกายมีความสมบูรณ์พร้อม จะได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เพื่อรับพระราชทานขาเทียมต่อไป ทั้งนี้ ทรงรับกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีสอบถามอาการและกล่าวชื่นชมพร้อมให้กำลังใจ โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และให้การดูแลช่วยเหลือตามสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วน ยืนยันรัฐบาลและกองทัพดูแลกำลังพลอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งดำเนินเรื่องการปูนบำเหน็จตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ซึ่งพลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ กล่าวดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ และขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องทหารแนวหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนจะมีความตึงเครียด ทหารไทยยังคงยึดมั่นในกฎกติกาสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันความพร้อมของกองทัพไทย และขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ขอให้ติดตามข้อมูลจากกองทัพเป็นหลัก คนไทยร่วมส่งแรงใจให้พี่น้องทหารทุกนาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากแม่ทัพภาคที่ 2 ว่าได้สั่งการให้ระดมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มากที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ ใช้เครื่องมือในการหา ซึ่งกองทัพเคลียร์พื้นที่อยู่ตลอดเวลา เราต้องเร่งเก็บกู้เก็บกวาดให้หมด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บภายหลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 “PT Grand Prix of Thailand 2026” ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ