"อนุทิน" ดูจุดเพลิงไหม้ตชด. 21 ย้ำเคลียร์พื้นที่ระเบิดตกค้างปลอดภัย สั่งรายงานความเสียหายละเอียด

นายกฯ ไปต่อ! ดูจุดเพลิงไหม้ ตชด. 21 ตรวจซากคลังสรรพาวุธหลังเหตุไฟไหม้ปะทุ ย้ำจนท.เคลียร์พื้นที่ระเบิดตกค้างปลอดภัย พร้อมสั่งรายงานความเสียหายละเอียด
วันนี้ (1มี.ค.) เวลา 17.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังคลังสรรพาวุธ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เพื่อตรวจสอบร่องรอยความเสียหายหลังเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ภายในคลังสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
โดยทันทีที่มาถึง นายอนุทิน พร้อมคณะ ได้เข้าไปบริเวณพื้นที่ชั้นใน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่ ตชด.21 พร้อม ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด ตชด.21 พาเข้าพื้นที่ พร้อมกับให้ข้อมูลถึงความคืบหน้า ซึ่งจุดที่เข้าไปนั้น เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่ และเคลียร์วัตถุระเบิดตกค้างเรียบร้อยแล้ว แต่ในวันนี้ยังคงเหลือร่องรอยของการเผาไหม้ และเศษชิ้นส่วนวัสดุต่างๆ หลงเหลืออยู่ในพื้นที่