นายกฯลงสุรินทร์ให้กำลังใจทหารเหยียบระเบิด ยันกองทัพมีความพร้อมเต็มที่ “บิ๊กดุลย์” มอบเงินช่วย

"อนุทิน" ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้กำลังใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนไทย–กัมพูชา ยัน กองทัพมีความพร้อมเต็มที่ ด้าน “บิ๊กดุลย์” มอบเงินช่วยเหลือ
วันที่ (1 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.55 น. ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ส่งผลให้ขาขวาขาดจากแรงระเบิด และขาซ้ายมีแผลเปิดขนาดใหญ่ รวมทั้งกระดูกขาซ้ายแตกหักบางส่วน ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขตควบคุมของหน่วยฐานปฏิบัติการเอราวัณ ช่องระยี พื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาตัวภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย รวมถึงประชาชนมารอต้อนรับ โดยนายกฯ ได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับประชาชน ก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมพลทหารเดชศักดิ์
ขณะทึ่พลทหารเดชศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ และขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องทหารแนวหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ
ด้านนางอำคา ตรีคำ มารดาของพลทหารเดชศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาจากภูมิลำเนา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หลังทราบข่าวรู้สึกกังวลอย่างมาก แต่ดีใจที่ลูกชายยังปลอดภัย และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องประเทศชาติ
ทั้งนี้ พล.ท.อดุลย์ได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พลทหารเดชศักดิ์ และครอบครัว พร้อมแสดงความห่วงใยและอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว
ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า แม้สถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันจะมีความตึงเครียด และอาจมีการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา ทหารไทยยังคงอดทนและยึดมั่นในกฎกติกาสากลอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ขอยืนยันว่ากองทัพไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่อาจมีการสร้างกระแสเพื่อเพิ่มยอดผู้ชม ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานกองทัพและภาครัฐเป็นหลัก