นายกฯไม่รีบชี้ขรก.ไม่ได้รู้สึกต้องรอรบ.ใหม่ ชี้ชุดปัจจุบันแก้ปัญหาไร้สะดุด เมินโพลหนุนจับมือแค่พท.

"อนุทิน" ไม่รีบ! ระบุข้าราชการไม่ได้รู้สึกต้องรอ รบ.ใหม่ ย้ำ รัฐบาลปัจจุบันก็แก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แค่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ยืนยันไม่มีสะดุด เมินผล ”นิด้าโพล“ คนเชียร์ให้จับแค่ ”เพื่อไทย“ ไม่ขอออกตัว รอความชัดเจนตัวเลข สส.ก่อน
วันนี้ (1 มี.ค. 2569) เวลา 15.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิด้าโพล ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไฟเขียวให้จับมือแค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้น ว่า ไม่เป็นไร เรื่องนี้เรารับฟังทุกฝ่าย และยังมีเวลาในการดำเนินการ
“สำหรับตัวผมเองในขณะนี้ จะดำเนินการใดๆยังต้องมีความชัดเจนและความแน่นอนก่อน สัปดาห์ที่แล้วก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง มีการรับรอง สส.แบบเขต 396 คน คาดว่าสัปดาห์นี้ ไม่ทราบว่าวันไหน แต่ก็คงมีการทยอยรับรองส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะระบบบัญชีรายชื่อ จะว่าไป ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็น สส. เพราะยังไม่ได้รับการรับรอง เพราะฉะนั้นการจะไปดำเนินการเรื่องอื่นก่อน ก็จะเป็นการลัดขั้นตอน และเราไม่ทราบว่าเราจะมีจำนวน สส.เท่าไหร่ เพราะฉะนั้น เราต้องทำตามขั้นตอน เป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุด” นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงอ่อนไหว จำเป็นต้องรีบฟอร์มรัฐบาลเพื่อทำงานให้ประชาชนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันก็แก้ไขปัญหาประเทศอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่เราคาดหวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดการสะดุด หากสถานการณ์ต่างๆมา เราก็มีความพร้อมตลอดเวลา ภาคส่วนราชการ ทุกภาคส่วนก็ยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการดำเนินการบริหารงานต่างๆ แก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เขาจะต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาใดๆ เลย ต้องถือว่าไม่มีการสะดุดหรือไม่มีการชะงักงันใดๆ