"อนุทิน" ขี่รถแข่งโชว์ควง “เนวิน” เปิดงานโมโตจีพี จัดใหญ่ออเครสตา “เซาะกราวบุรีรัมย์” เล่นเพลงชาติไทยกระหึ่ม

นายกรัฐมนตรี โชว์ขี่รถแข่ง ควง “เนวิน” เปิดงานโมโตจีพี 2026 ก่อนมอบรางวัลคนชนะ จัดเต็มพิธีเปิดยิ่งใหญ่ ออเครสตา “เซาะกราวบุรีรัมย์” เล่นเพลงชาติไทยกระหึ่มสนาม
วันนี้ (1มี.ค.) เวลา 11.35 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาถึงสนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมบูธของยามาฮ่าที่มีผู้บริหารของยามาฮ่าให้การต้อนรับและพาเดินชมบูธ โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ได้ทดลองนั่งรถแข่ง ก่อนจะเดินต่อไปเยี่ยมชมบูธฮอตที่ตั้งอยู่ติดกัน ซึ่งมีนักแข่งมอเตอไซต์ชาวไทย คือ นายสมเกียรติ จันทรา สังกัดทีม LCR HONDA อยู่ จากนั้นได้เดินต่อไปเยี่ยมชมที่บูธดูคาติ พึที และช้าง เสร็จแล้วนายกฯพร้อมคณะได้นั่งรถกอล์ฟมายังห้องรับรอง ก่อนที่เวลา 12.50 น. นายกฯ และคณะจะเดินมารับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร โดยมีนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาร่วมโต๊ะอาหารด้วย
เวลา 14.45 น. นายกฯ ได้เดินทางจากห้องรับรองลงไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปึ 2569 “PT Grand Prix Thailand 2026” สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเนวินเดินอยู่ข้างๆ กัน โดยพิธีเปิดครั้งนี้ มีการแสดงหนังใหญ่ และวงเซาะกราวซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงเพลงชาติไทย โดยมีนายเนวินยืนร่วมในพิธีเปิดด้วย จากนั้นนายกฯ และภริยาได้กลับขึ้นมาบนอัฒจันทร์เพื่อร่วมชมการแข่งขันโมโตจีพี ก่อนที่เวลา 16.00 น. นายกฯจะเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ