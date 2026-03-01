“เชษฐา” ชี้ ให้โอกาสรัฐบาลใหม่ทำงาน บริบทการเมืองเปลี่ยน ไม่ซ้ำรอยอดีต ระบบตรวจสอบพัฒนาทุกมิติ แนะรอดูผลงานก่อนตัดสิน

วันนี้(1 มี.ค.)ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น อาจารย์ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตอบคำถามปม ความกังวล ของสังคมบางส่วน ที่กังวลรัฐบาลภูมิใจไทย จะควบรวมอำนาจ จนซ้ำรอยวิกฤตการเมือง ปี 44-48 ว่า
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และแรงกดดันด้านความมั่นคงในภูมิภาค ประเทศไทยถูกรุมเร้าจากปัญหาของโลก มองว่า จำเป็นต้องให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ได้เริ่มทำงาน เขามีสิทธิชอบธรรมในการบริหารประเทศ เนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลมีความชอบตามกฎหมายทุกประการ
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งได้ข้อยุติแล้ว ในภาพรวมเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย ขอย้ำว่า แม้การเลือกตั้งจะมีข้อโต้แย้งและการใช้สิทธิตามกฎหมาย แต่กระบวนการโดยรวมยังดำเนินไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ขณะเดียวกัน พรรคฝ่ายค้านก็มีบทบาทตรวจสอบตามกลไก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่นำรัฐบาลชุดใหม่ไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีต โดยเฉพาะช่วงปี 2544-2548 ว่าความเห็นดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อกระบวนการตามประชาธิปไตย เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่สามารถนำประสบการณ์ในอดีตมาใช้ตัดสินผลลัพธ์ล่วงหน้าได้
“ปัจจุบันระบบตรวจสอบทางการเมืองของไทยมีความเข้มแข็งกว่าที่ผ่านมา ทั้งองค์กรอิสระ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนที่ตื่นตัวมากขึ้น ขณะที่ประชาชนเองก็มีการรับรู้และติดตามการเมืองมากกว่าในอดีต นี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม มันพัฒนาขึ้น มันยกระดับขึ้น คนเองก็เหมือนกัน ระบบการเมืองเราก็ก้าวหน้าไปมาก สิ่งเหล่านี้จะไม่อาจทำให้การเมืองไทยย้อนยุคกลับไปเช่น 20-30 ปีที่แล้วได้
การเมืองหลังเลือกตั้งควรเดินหน้าต่อ ให้รัฐบาลได้แสดงผลงานก่อน แล้วสังคมจึงค่อยประเมินว่าดีหรือไม่ดี การนำอดีตมาตัดสินอนาคตทันทีทั้งที่รัฐบาลใหม่ยังไม่เกิดขึ้น จะไม่สะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม”
ดร.เชษฐา ย้ำว่า การให้โอกาสรัฐบาลและการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญ เพื่อให้ประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเผชิญอยู่ในระยะต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ออกมา แสดงความกังวลว่ารัฐบาลที่นำโดยภูมิใจไทย อาจกำลังเดินตามแนวทางของระบอบทักษิณ ซึ่งนำมาซึ่งวิกฤตการเมืองในช่วงเวลาต่อมา