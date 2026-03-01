ผลตรงกับรอบก่อนนับคะแนนใหม่หน่วยเลือกตั้ง 74 เขตดินแดง ไร้ป่วนส่องถ่ายบัตรก่อกวน

นับคะแนนใหม่หน่วยเลือกตั้ง 74 เขตดินแดงเรียบร้อย ไร้ส่องถ่ายบัตร ก่อกวนผลการนับทั้งจำนวนบัตร- คะแนนตรงกับการนับวันที่ 8 ก.พ.
วันนี้ (1มี.ค.) ที่สำนักงานเขตดินแดง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้กำหนดให้มีการนั บคะแนนเลือกตั้งสส.แบบบัญชี รายชื่อใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ 74 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 ซึ่งปรากฏภาพการนับคะแนนเมื่อวั นเลือกตั้งที่ 8 ก.พ.ว่า กรรมการนับคะแนนต้องมุดเข้าไปขี ดคะแนนเนื่องจากมีการติดแบบขี ดคะแนนซ้อนกันทำให้มีผู้ทักท้ วงกรรมการขีดคะแนนแล้วไม่เปิ ดเผย
โดยบรรยากาศในการนับคะแนนครั้ งนี้ค่อนข้างเงียบเหงา ผู้มาสังเกตการณ์นับคะแนนส่ วนใหญ่เป็นสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอาทินางปาณิสรา เนตรธารทอง ผอ.เขตดินแดง นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานครนายชวลิต วงใหญ่ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้ตรวจการเลือกตั้งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเมื่อใกล้เวลา 10:00 น.กรรมการประจำหน่วยทั้ง9คนได้นำวัสดุ อุปกรณ์มาติดตั้งรวมถึงเปิดหี บบัตรแบบบัญชีรายชื่อ และทำการตรวจสอบจำนวนบัตรว่ าตรงกับข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่ บันทึกในแบบสส.5/12ในวันเลือกตั้ งที่ 8 ก.พ.หรือไม่ หลังตรวจสอบจำนวนบัตรแล้วได้แจ้งให้ผู้สังเกตการณ์ทราบว่ามี จำนวนบัตรดี 419 ใบ บัตรเสีย22ใบ บัตรไม่เลือกพรรคการเมืองใด 9ใบ รวมบัตรทั้งหมด450 ใบซึ่งตรงกับข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่บันทึกในแบบสส.5/12ในวันเลื อกตั้งที่ 8 ก.พ. จากนั้นเมื่อถึงเวลา 10:00 น.นายวิษณุ ศรีทองพานิชย์ ประธานกรรมการหน่วยได้แจ้งผู้มาสังเกตการณ์ว่าสามารถบั นทึกภาพการนับคะแนนได้และหากไม่ ถูกต้องสามารถยื่นทักท้วงได้ ก่อนจะเริ่มนับคะแนน ในเวลา 10:00 น ตรง และตลอดระยะเวลาของการนับคะแนนไม่พบว่ามีการก่อกวน หรือมีการทักท้วง โดยการนับคะแนนเสร็จสิ้นในเวลา 12:20 น ผลการนับคะแนนปรากฎว่า
พรรคเพื่อชาติไทยได้ 2 คะแนน
พรรคใหม่ 1 คะแนน
พรรคมิติใหม่ 1 คะแนน
พรรครวมใจไทย 2 คะแนน
พรรครวมไทยสร้างชาติ 20 คะแนน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คะแนน
พรรคเพื่อไทย 34 คะแนน
พรรคทางเลือกใหม่ 3 คะแนน
พรรคเศรษฐกิจ 12 คะแนน
พรรคเสรีรวมไทย 3 คะแนน
พรรครวมพลังประชาชน 2 คะแนน
พรรคอนาคตไทย 1 คะแนน
พรรคพลังเพื่อไทย 1 คะแนน
พรรคประชาธิปัตย์54
พรรคไทยภักดี 10 คะแนน
พรรคแรงงานสร้างชาติ1คะแนน
พรรคประชาชาติ 1 คะแนน
พรรครักชาติ 1คะแนน
พรรคภูมิใจไทย56 คะแนน
พรรคกล้าธรรม1คะแนน
พรรคพลังประชารัฐ1 คะแนน
พรรคโอกาสใหม่9 คะแนน
พรรคประชาชน 198 คะแนน
พรรคไทยสร้างไทย 2 คะแนน
พรรคไทยก้าวใหม่ 2 คะแนน
รวมมีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด450 ใบแบ่งเป็นบัตรดี 419 ใบบัตรเสีย 22 ใบและบัตรไม่ประสงค์เลือกพรรคการเมืองใด 9ใบ
ทั้งนี้จำนวนบัตรและจำนวนคะแนนที่พรรคอันดับ1-4ได้รับของหน่วยเลือกตั้งที่74ในการนับวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการนับในวันเลือกตั้งที่ 8 ก.พ.โดยพรรคประชาชนยังคงได้ 198 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 56 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์ 54 คะแนนและพรรคเพื่อไทย 34 คะแนน
ด้าน ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวถึงภาพรวมการนับคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งนี้ ว่า การนับคะแนนใหม่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนับเสร็จสิ้นเวลา12.20 น.อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารต่างๆ รวมถึง เอกสาร 5/18 บช. เพื่อรายงานไปยังกกต.ส่วนกลาง ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า ในการนับคะแนนใหม่ในวันนี้ มีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเหมือนกับการเลือกตั้งใหม่ ที่คันนายาว กทม.เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมาหรือไม่ ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร จากนี้ถ้าทำเอกสารเสร็จ ราวๆ 1 ชั่วโมงก็สามารถส่งไปยังกกต.ส่วนกลางได้