“เทพไท” ชงสูตร 4 พรรคงดออกเสียงสกัด “อนุทิน” นั่งนายกฯตัดเกมภท.หล่อเลือกได้ เกมพลิกไม่ถึง 250 เสียง

“เทพไท” เสนอสูตร 4 พรรคงดออกเสียง สกัดชื่อ “อนุทิน” นั่งนายกฯ ตัดเกมภูมิใจไทยที่กำลัง “หล่อเลือกได้” ชี้หากเสียงไม่ถึง 250 เกมต่อรองพลิกทันที อำนาจจัดตั้งรัฐบาลไม่ควรอยู่ในมือฝ่ายเดียว
วันนี้ (1 มี.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อรวม 193 คน เป็นพรรคอันดับ 1 และมีสิทธิ์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จึงถือเป็นโอกาสของพรรคภูมิใจไทยที่จะเลือกพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะเชิญพรรคใดเข้าร่วมบ้าง
นายเทพไทกล่าวว่า ขณะนี้เห็นภาพพรรคภูมิใจไทยเชิญ พรรคเพื่อไทย และพรรคการเมืองขนาดเล็กเข้าร่วม เพื่อรวบรวมเสียงให้เกิน 250 เสียง ขณะเดียวกันกลับมีท่าทีวางเฉยหรือเกี่ยงที่จะเชิญพรรคกล้าธรรม รวมทั้งมีกระแสข่าวปฏิเสธร่วมรัฐบาลกับบางพรรค หรือไม่ต้องการให้บุคคลบางคนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งสะท้อนภาพลักษณะการกำหนดเกมของภูมิใจไทยในลักษณะ “หล่อเลือกได้”
นายเทพไทกล่าวว่า พรรคการเมืองที่ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการเลือกตั้ง อาจต้องดิ้นรนเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อถอนทุน จึงเห็นความเคลื่อนไหวติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม หวังร่วมรัฐบาลให้ได้ พรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่ควรปล่อยให้ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายกำหนดเกมเพียงฝ่ายเดียว แต่สามารถรวมพลังต่อรองได้ หากมีความจริงใจและจับมือกันอย่างเหนียวแน่น
ข้อเสนอสำคัญคือ ให้ 4 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชน และ พรรคประชาธิปัตย์ งดออกเสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หากภูมิใจไทยเสนอชื่อนาย อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยชี้ว่า หากทั้ง 4 พรรคงดออกเสียง จะทำให้เสียงสนับสนุนไม่ถึง 250 เสียง และไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้
นายเทพไทกล่าวต่อว่า หากภูมิใจไทยเสนอแคนดิเดตคนถัดไป เช่น นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคก็สามารถพิจารณาว่าจะงดออกเสียงต่อ หรือจะเจรจาจับมือร่วมรัฐบาล ซึ่งจะทำให้เสียงของภูมิใจไทยอ่อนลง และเปิดโอกาสให้พรรคอื่นต่อรองเงื่อนไขทางการเมืองได้มากขึ้น ไม่ปล่อยให้อำนาจการกำหนดเกมอยู่ในมือฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ นายเทพไทเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานที่มีบารมีเพียงพอ โดยเฉพาะการประสานระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรม ส่วนพรรคประชาชนนั้นได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2
“เกมนี้ถ้าจะดัดหลังภูมิใจไทยหรือครูใหญ่ ทำได้ไม่ยาก ขอเพียงจับมือกันงดออกเสียง ทุกอย่างก็จะสำเร็จ” นายเทพไทกล่าว