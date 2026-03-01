"อนุทิน" ถึงบุรีรัมย์ ท้าเยาวชนรำมวยเตะก้านคอ พร้อมตั้งการ์ดรอรับ หัวเราะร่าเจอตะโกนจัดหนักเลย

นายกฯ ถึงบุรีรัมย์ ท้าเยาวชนรำมวยเตะก้านคอ พร้อมตั้งการ์ดรอรับ ก่อนหัวเราะร่าหลังเพื่อนในกลุ่มตะโกนจัดหนักเลย
วันที่ (1 มี.ค. 2569) เมื่อเวลา 10.55 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ อาสาสมัครรักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการแสดงวัฒนธรรมต้อนรับ ประกอบด้วย รำไทยนาฏศิลป์ โขน และมวยไทย ช่วงหนึ่งนายกฯได้แวะทักทายเยาวชนที่จัดแสดงมวยไทย พร้อมกับหยอกให้เตะมาที่ก้านคอตนเอง ซึ่งนายกฯได้ตั้งการ์ดรอรับ
ระหว่างนี้มีเยาวชนอีกคนได้หยอกกับเพื่อนว่า ให้จัดหนักเลย ทำให้นายกฯถึงกับหัวเราะ ทั้งนี้ เยาวชนดังกล่าวได้เตะไปเพียงระดับขาของนายกฯเท่านั้น และไม่ได้มีการโดนตัวแต่อย่างใด ก่อนที่จะยกมือไหว้นายกฯ