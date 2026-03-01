พท.จี้รัฐดำเนินการเชิงรุกรับวิกฤติตะวันออกกลาง วางแผนอพยพให้ชัดความปลอดภัยปชช.ภารกิจสูงสุด

‘เพื่อไทย’ ออกแถลงการณ์ จี้ ‘รัฐบาล’ ดำเนินการเชิงรุก รับมือวิกฤติตะวันออกกลาง วางแผนอพยพให้ชัด ย้ำความปลอดภัยประชาชนคือภารกิจสูงสุด
เมื่อวันที่ (1 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยโพสต์แถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาค ว่า ตามที่ปรากฏสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน และแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
พรรคเพื่อไทยขอแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้ 1. พรรคเพื่อไทยขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทยและครอบครัว ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังสูงสุด และติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดในทุกช่องทาง
2. พรรคเพื่อไทยขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามสถานการณ์ และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัย รวมถึงแผนการอพยพหากมีความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที
3. พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาและสันติวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพลเรือนและเศรษฐกิจโลก และขอให้รัฐบาลไทยรักษาบทบาทที่สมดุลในการประสานความช่วยเหลือภายใต้กรอบมนุษยธรรม
พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยคือภารกิจสูงสุด และเราจะร่วมติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดูแลคนไทยให้ดีที่สุด